تخت‌روانچی:

ایران و تاجیکستان از پیوندهای دوستی قوی برخوردارند

ایران و تاجیکستان از پیوندهای دوستی قوی برخوردارند
معاون سیاسی وزارت خارجه نوشت: ایران و تاجیکستان از پیوندهای دوستی قوی که در زبان، فرهنگ، تمدن، تاریخ و دین مشترک ریشه دارد برخوردارند.

به گزارش ایلنا، مجید تخت روانچی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

پس از یک سفر دو روزه به تاجیکستان، به تهران بازگشتم. در شهر دوشنبه، با سراج‌الدین مهرالدین، وزیر امور خارجه و مطلوبه خان ستاریان، وزیر فرهنگ، دیدار کردم. همچنین در رایزنی‌های سیاسی با معاون وزیر امور خارجه، فرخ شریف زاده، شرکت کردم.

وی افزود: ایران و تاجیکستان از پیوندهای دوستی قوی که در زبان، فرهنگ، تمدن، تاریخ و دین مشترک ریشه دارد برخوردارند.

معاون سیاسی وزارت خارجه گفت: در تمام دیدارها، هر دو طرف عزم خود را برای تقویت بیشتر روابط بر اساس این مشترکات ابراز کردند.

 

