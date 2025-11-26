خبرگزاری کار ایران
بیات در تذکر شفاهی:

دولت نسبت به تعیین تکلیف و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی اقدامات کند

نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی گفت: دولت مکلف است که در اسرع وقت نسبت به تعیین تکلیف و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی اقدامات لازم را انجام دهد.

به گزارش ایلنا، محمد بیات، طی تذکر شفاهی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۵ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی ضمن عرض تسلیت ایام فاطمیه و عرض تبریک هفته بسیج به مردم، گفت: وزارت جهاد کشاورزی با همراهی وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است در اسرع وقت نسبت به تامین نهادهای دامی برای تولید اقدامات لازم را معمول کند. وزارت آموزش و پرورش در اسرع وقت مکلف است نسبت به افزایش مبلغ حق التدریس بازنشستگان فرهنگی مشغول به تدریس بر اساس مبالغ سال گذشته و حتی بیشتر از آن و بر اساس نرخ تورم اقدام لازم را به عمل بیاورد و همچنین معوقات رتبه‌بندی بازنشستگان فرهنگی سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ را پرداخت کند.

وی تاکید کرد: همچنین دولت مکلف است که در اسرع وقت نسبت به تعیین تکلیف و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی اقدامات لازم را معمول کند. دولت و تیم اقتصادی مکلف هستند در اسرع وقت برنامه‌ریزی‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت را برای مهار تورم و گرانی‌ها اعمال کنند، متاسفانه برخی از قیمت‌ها روزانه و حتی لحظه به لحظه در حال افزایش که باید دولت در اسرع وقت تدابیر لازم را اتخاذ کند.

وی بیان کرد: همچنین شورای حقوق و دستمزد لازم است بعضی از دستمزدهای کارمندان که استانی هستند را ملی کند. واقعا این تکریم کارمند نیست که ماهیانه ۱۳ الی ۱۴ میلیون تومان دریافتی داشته باشد.

