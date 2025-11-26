رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش روز نیروی دریایی را تبریک گفت

به گزارش روابط عمومی ارتش، حجت الاسلام و المسلمین عباس محمدحسنی، رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران، با صدور پیامی خطاب به امیر دریادار شهرام ایرانی، روز نیروی دریایی ارتش را تبریک گفت و اقدامات این نیرو را موجب پاسداری از منافع ملت ایران در افق‌های دور دست خواند.



متن پیام رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش به شرح زیر است:



برادر ارجمند امیر دریادار شهرام ایرانی

فرمانده محترم نیروی دریایی حیاتی و تعیین کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران



هفتم آذرماه سالروز تبلور ،ایمان ،تعهد، تخصص و شجاعت در تاریخ پرافتخار ارتش و انقلاب اسلامی است، روزی که یادآور حماسه آفرینی‌های ماندگار غیورمردان ناوچه موشک‌انداز پیکان در عملیات مروارید و رشادت‌های دریادلان مومن و ولایت‌مدار نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران است. سلحشورانی که با تکیه بر ایمان الهی و روحیه جهادی در برابر دشمن بعثی ایستادند و جانفشانی‎ها کردند و عزت ملت بزرگ ایران اسلامی را در پهنه نیلگون خلیج فارس جاودانه ساختند.

امروز نیز نیروی دریایی ارتش با نگاه راهبردی فرماندهی معظم کل قوا(مدظله العالی) و با چشم‌انداز تمدن‌ساز جمهوری اسلامی، علاوه بر صیانت از مرزهای آبی کشور عزیزمان، با حضور عزتمندانه ناوگروه‌های متعدد در آب‌های بین‌المللی و در رأس آنها حماسه ماندگار ناوگروه دریایی «اقتدار ٣٦٠» سفر بی‌بدیل به دور دنیا، از منافع ملت ایران در افق‌های دور دست پاسداری نموده و در مسیر اثرگذاری فرامنطقه‌ای گام بر می‌دارد.

اینجانب با نهایت افتخار فرارسیدن هفتم آذرماه روز نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران را محضر حضرتعالی، فرماندهان دلیر، افسران و درجه داران متعهد، سربازان فداکار و خانواده‌های محترم تبریک و تهنیت عرض نموده، توفیقات روز افزونتان را در تحقق اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در سایه توجهات حضرت ولی عصر (عج) و تحت زعامت و رهبری امام خامنه ای عزیز (مدظله العالی) از درگاه خداوند متعال مسئلت می‌نمایم.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران

عباس محمدحسنی

انتهای پیام/