خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش روز نیروی دریایی را تبریک گفت

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش روز نیروی دریایی را تبریک گفت
کد خبر : 1719270
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش طی پیامی، روز نیروی دریایی ارتش را به فرمانده و تمامی افسران و کارکنان این نیرو تبریک گفت.

به گزارش روابط عمومی ارتش، حجت الاسلام و المسلمین عباس محمدحسنی، رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران، با صدور پیامی خطاب به امیر دریادار شهرام ایرانی، روز نیروی دریایی ارتش را تبریک گفت و اقدامات این نیرو را موجب پاسداری از منافع ملت ایران در افق‌های دور دست خواند.

متن پیام رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش به شرح زیر است:

برادر ارجمند امیر دریادار شهرام ایرانی
فرمانده محترم نیروی دریایی حیاتی و تعیین کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران

هفتم آذرماه سالروز تبلور ،ایمان ،تعهد، تخصص و شجاعت در تاریخ پرافتخار ارتش و انقلاب اسلامی است، روزی که یادآور حماسه آفرینی‌های ماندگار غیورمردان ناوچه موشک‌انداز پیکان در عملیات مروارید و رشادت‌های دریادلان مومن و ولایت‌مدار نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران است. سلحشورانی که با تکیه بر ایمان الهی و روحیه جهادی در برابر دشمن بعثی ایستادند و جانفشانی‎ها کردند و عزت ملت بزرگ ایران اسلامی را در پهنه نیلگون خلیج فارس جاودانه ساختند.
امروز نیز نیروی دریایی ارتش با نگاه راهبردی فرماندهی معظم کل قوا(مدظله العالی) و با چشم‌انداز تمدن‌ساز جمهوری اسلامی، علاوه بر صیانت از مرزهای آبی کشور عزیزمان، با حضور عزتمندانه ناوگروه‌های متعدد در آب‌های بین‌المللی و در رأس آنها حماسه ماندگار ناوگروه دریایی «اقتدار ٣٦٠» سفر بی‌بدیل به دور دنیا، از منافع ملت ایران در افق‌های دور دست پاسداری نموده و در مسیر اثرگذاری فرامنطقه‌ای گام بر می‌دارد.
اینجانب با نهایت افتخار فرارسیدن هفتم آذرماه روز نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران را محضر حضرتعالی، فرماندهان دلیر، افسران و درجه داران متعهد، سربازان فداکار و خانواده‌های محترم تبریک و تهنیت عرض نموده، توفیقات روز افزونتان را در تحقق اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در سایه توجهات حضرت ولی عصر (عج) و تحت زعامت و رهبری امام خامنه ای عزیز (مدظله العالی) از درگاه خداوند متعال مسئلت می‌نمایم.
رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران
عباس محمدحسنی

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات