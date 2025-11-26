به گزارش ایلنا، حمیدرضا گودرزی در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 5 آذر ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری اظهار داشت: جنگل های هیرکانی در سایه بی تدبیری سوخت و همزمان توجهی به جنگل های زاگرس نشد.

وی در تذکری خطاب به وزیر ورزش و جوانان، گفت: لازم است به ورزش قهرمانی و استعدادهای استان لرستان توجه ویژه ای شود به ویژه که اخیرا یکی از بانوان استان در ورزش های همبستگی کشورهای اسلامی برای کشور افتخارآفرینی کرده است.

نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بارها برای اصلاح وضعیت تخصیص وام های اشتغال، ازدواج و فرزندآوری با وزیر اقتصاد جلساتی برگزار شده و لازم است نسبت به تخصیص این وام ها به استان لرستان و شهرستان الیگودرز اقدامات لازم انجام گیرد. همچنین به مشکلات معیشتی و مسئله اشتغال در منطقه به صورت ویژه توجه شود. ابتدا آب را از استان بردند و بعد صنعت و کشاورزی را.

وی در پایان با اشاره به پیگیری موضوع بیمه رانندگان در کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: امیدواریم به زودی با پیگیری های مجلس شورای اسلامی رانندگان عزیز طعم شیرین بیمه را بچشند.

