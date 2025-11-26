خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رئیس دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی کل قوا:

تفکر بسیجی، کشتی بزرگ انقلاب را در دریای پر تلاطم فتنه‌ها و دشمنی‌ها مقاوم‌تر کرد

تفکر بسیجی، کشتی بزرگ انقلاب را در دریای پر تلاطم فتنه‌ها و دشمنی‌ها مقاوم‌تر کرد
کد خبر : 1719264
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی معظّم کل قوا با صدور پیامی به مناسبت هفته بسیج تأکید کرد: آغاز و ظهور تفکر نو و قدرتمند بسیجی که بیانگر و ژرفنگری حضرت امام خمینی(ره) بود کشتی بزرگ انقلاب اسلامی را در دریای پرتلاطم فتنه‌ها و دشمنی‌ها هر روز بیشتر از گذشته مقاوم‌تر کرد.

به گزارش ایلنا، حجت الاسلام علی سعیدی، رئیس دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی معظّم کل قوا به مناسبت هفته بسیج پیامی صادر کرد.

متن پیام به شرح ذیل است:

هفته بسیج در سال ۱۴۰۴ پس از گذر از ایام و رویدادهای اعجاب انگیز و تمدن ساز جنگ تحمیلی ۱۲ روزه که نقطه عطفی در تاریخ ایران و جهان بود و بسیجیان رزمنده عرصه های «خیر العمل، فاستبقوا الخیرات و احدى الحسنین» بر سر عهدی که بسته بودند خوش درخشیدند و عده ای از آنان با اقتدای از مولای خود به دیدار یار شتافته و شهید گردیدند و عده دیگر از آنان همچنان از منتظرانند.

این هفته با تلاقی با ایام فاطمیه و شهادت حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها) هفته بسیج متفاوتی می‌باشد، زیرا خیل بسیجیان لشکر مخلص خدا، مقصد تا خدا را از مسیر ارادت و دلدادگی به حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها) بر می‌گزیدند و پیشانی‌های خود را با سربند یا زهرا (سلام الله علیها) مزین می‌نمودند و سرهای خود را به خداوند متعال به عاریه می‌دادند.

آغاز و ظهور تفکر نو و قدرتمند بسیجی که بیانگر درایت هوشیاری و ژرفنگری حضرت امام خمینی (رحمت الله علیه) بود کشتی بزرگ انقلاب اسلامی را در دریای پرتلاطم فتنه ها و دشمنی ها هر روز بیشتر از گذشته مقاوم تر کرد و با ولایت پذیری و اطاعت از ولی امر و فرماندهی معظم کل قوا(مدظله العالی) و کسب تجربه بیشتر، بسیجیان آماده مقابله با دسیسه های بدخواهان انقلاب اسلامی گردیدند و با گسترش جبهه‌های گوناگون خدمت به عرصه های مختلف جهادی با مساوات و همدلی امید مردم کشور شدند و هراس ستمگران، مستکبران و بدخواهان را بیشتر و بیشتر نمودند که ان‌شاءالله این مسیر تمدن ساز تا ظهور حضرت مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف) بدون وقفه ادامه خواهد یافت. 

اینجانب ضمن عرض تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها)، هفته بسیج را گرامی داشته و یاد و خاطره شهدای بسیجی در جبهه های گوناگون انقلاب اسلامی به خصوص شهدای بسیجی جنگ تحمیلی ۱۲ روزه را گرامی میدارم و برای مجروحین و جانبازان بسیجی آرزوی سلامتی می‌نمایم و با تأکید بر لزوم گسترش فرهنگ ناب بسیجی در تمام عرصه ها و زمینه‌های فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، علمی و فناوری، اجتماعی و امنیتی توفیقات روزافزون شجره طیبه بسیج را تحت توجهات حضرت ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) و رهبری های حکیمانه مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا حضرت امام خامنه ای (مدظله العالی) از درگاه خداوند متعال خواهانم.

رئیس دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی معظّم کل قوا 

علی سعیدی شاهرودی

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات