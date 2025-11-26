توضیح نهاجا درباره عبور جنگنده خودی از آسمان تهران

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی نهاجا، پیش از ظهر امروز، چهارشنبه ۵ آذرماه، یک فروند جنگنده میگ ۲۹ متعلق به نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، در راستای انجام ماموریت‌های روزانه، از آسمان تهران عبور کرد.

این پرواز در کنار پرواز دیگر جنگنده‌های ارتش جمهوری اسلامی ایران به منظور برقراری امنیت پایدار در آسمان ایران امری روتین و مسبوق به سابقه بوده که در آینده نیز انجام خواهد پذیرفت.

