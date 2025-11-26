خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

برگزاری پنل‌های تخصصی همایش بین‌المللی حقوق ملت و آزادی‌های مشروع در منظومه فکری آیت‌الله خامنه‌ای

برگزاری پنل‌های تخصصی همایش بین‌المللی حقوق ملت و آزادی‌های مشروع در منظومه فکری آیت‌الله خامنه‌ای
کد خبر : 1719227
لینک کوتاه کپی شد.

پنل‌های تخصصی همایش بین‌المللی حقوق ملت و آزادی‌های مشروع در منظومه فکری آیت‌الله‌ خامنه‌ای امروز برگزار شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، سید هادی طحان‌نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست مقدمه  همایش بین‌المللی حقوق ملت و آزادی‌های مشروع گفت: این بحث مدت‌ها مطرح بود که به اندیشه رهبر انقلاب در این حوزه کمتر پرداخته شده و جای خالی آن در مباحث فقهی و حقوقی کاملا محسوس بود.

وی ادامه داد: ما در حوزه اندیشه رهبر انقلاب با فقیهی مواجه هستیم که به حکومت رسیده و حکومت تشکیل داده است و اندیشه های فقهی و حقوقی را به مناصه ظهور رسانده و  این مباحث از اندیشه به عمل رسیده است. شاید خیلی از فقها اندیشه های بسیاری داشته باشند اما فرصت عمل نداشته باشند اما به برکت پیروزی انقلاب اسلامی این اندیشه فقه شیعه پس از سال‌ها اندیشه‌ورزی و نظریه‌پردازی توسط امام خمینی و بعد از آن مقام معظم رهبری به عرصه اجرا رسیده است.

سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: به طور خاص  حوزه حقوق ملت و آزادی های مشروع جزء  حوزه هایی است  که کمتر به آن پرداخته شده است. طلیعه این بحث از سال گذشته رقم خورد و افتتاحیه این همایش را عملا سال گذشته در روز بزرگداشت قانون اساسی داشتیم و این همایش از سال گذشته آغاز شد و با استقبال اندیشمندان روبرو شد. مقالات خوب و معتبری هم از داخل و هم از خارج دریافت کردیم و بیش از ۴۰۰ مقاله به دبیرخانه ارسال شد و بیش از ۷۰ پیش نشست را دانشگاه‌ها و مراکز علمی داشتیم همچنین ۱۳ پیش نشست بین المللی در کشورهای محتلف برگزار شد. ۳۶ دانشگاه و ۲۲ پژوهشگاه همکاری کردند و ۲۱۴ استاد مقاله علمی ارائه کرده و ۷۷ داور علمی این مقالات را بررسی کرده و ۶۱۶ نویسنده مقالات خود را به این همایش ارسال کرده اند. اینکه تعداد نویسندگان بیش از تعداد مقالات است نیز به این دلیل است که برخی از مقالات چند نویسنده داشته است و بیش از ۵۰۹ چکیده به این همایش ارسال شده و کشورهای مختلفی از جمله لبنان، ایتالیا، عمان و نیجریه و ... در این همایش حضور داشتند.

وی تصریح کرد: مقالات متعددی در سطوح مختلف داشتیم خدارو شکر که این ادبیات سازی شروع شد البته ما در ابتدای راه هستیم و این مسیر باید ادامه پیدا کند. نشست خبری این همایش در روزهای آینده برگزار می شود اما امروز پنل های تخصصی این همایش با توجه به استقبال خوب از این همایش برگزار می شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات