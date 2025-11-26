به گزارش خبرنگار ایلنا، سید هادی طحان‌نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست مقدمه همایش بین‌المللی حقوق ملت و آزادی‌های مشروع گفت: این بحث مدت‌ها مطرح بود که به اندیشه رهبر انقلاب در این حوزه کمتر پرداخته شده و جای خالی آن در مباحث فقهی و حقوقی کاملا محسوس بود.

وی ادامه داد: ما در حوزه اندیشه رهبر انقلاب با فقیهی مواجه هستیم که به حکومت رسیده و حکومت تشکیل داده است و اندیشه های فقهی و حقوقی را به مناصه ظهور رسانده و این مباحث از اندیشه به عمل رسیده است. شاید خیلی از فقها اندیشه های بسیاری داشته باشند اما فرصت عمل نداشته باشند اما به برکت پیروزی انقلاب اسلامی این اندیشه فقه شیعه پس از سال‌ها اندیشه‌ورزی و نظریه‌پردازی توسط امام خمینی و بعد از آن مقام معظم رهبری به عرصه اجرا رسیده است.

سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: به طور خاص حوزه حقوق ملت و آزادی های مشروع جزء حوزه هایی است که کمتر به آن پرداخته شده است. طلیعه این بحث از سال گذشته رقم خورد و افتتاحیه این همایش را عملا سال گذشته در روز بزرگداشت قانون اساسی داشتیم و این همایش از سال گذشته آغاز شد و با استقبال اندیشمندان روبرو شد. مقالات خوب و معتبری هم از داخل و هم از خارج دریافت کردیم و بیش از ۴۰۰ مقاله به دبیرخانه ارسال شد و بیش از ۷۰ پیش نشست را دانشگاه‌ها و مراکز علمی داشتیم همچنین ۱۳ پیش نشست بین المللی در کشورهای محتلف برگزار شد. ۳۶ دانشگاه و ۲۲ پژوهشگاه همکاری کردند و ۲۱۴ استاد مقاله علمی ارائه کرده و ۷۷ داور علمی این مقالات را بررسی کرده و ۶۱۶ نویسنده مقالات خود را به این همایش ارسال کرده اند. اینکه تعداد نویسندگان بیش از تعداد مقالات است نیز به این دلیل است که برخی از مقالات چند نویسنده داشته است و بیش از ۵۰۹ چکیده به این همایش ارسال شده و کشورهای مختلفی از جمله لبنان، ایتالیا، عمان و نیجریه و ... در این همایش حضور داشتند.

وی تصریح کرد: مقالات متعددی در سطوح مختلف داشتیم خدارو شکر که این ادبیات سازی شروع شد البته ما در ابتدای راه هستیم و این مسیر باید ادامه پیدا کند. نشست خبری این همایش در روزهای آینده برگزار می شود اما امروز پنل های تخصصی این همایش با توجه به استقبال خوب از این همایش برگزار می شود.

