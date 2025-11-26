اعلام وصول سوالات ملی نمایندگان از وزرای دولت

به گزارش ایلنا، رضا جباری عضو هیأت رئیسه مجلس در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۵ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی موارد اعلام وصول را به شرح زیر قرائت کرد.

سوال ملی احسان عظیمی راد نماینده مشهد و تعدادی دیگر از نمایندگان از وزیر آموزش و پرورش در خصوص علت عدم تبدیل وضعیت نیروهای خرید خدمات؟

سوال ملی علی شیرین زاد نماینده کرج و تعدادی دیگر از نمایندگان از وزیر راه و شهرسازی در خصوص علت اعلام غیر واقعی نقدینگی صفر برای وزارت راه و شهرسازی؟

سوال ملی علیرضا نثاری نماینده نهاوند و تعدادی دیگر از نمایندگان از وزیر نیرو در خصوص علت قطع متعدد و بی‌برنامه برق خانگی و صنعتی در فروردین ماه؟

سوال ملی عباس بیگدلی نماینده تاکستان و تعدادی دیگر از نمایندگان از وزیر جهاد کشاورزی در خصوص علت عدم انجام تکالیف قانونی در حوزه دام

