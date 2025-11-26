خبرگزاری کار ایران
در صحن مجلس قرائت شد؛

اعلام وصول سوالات ملی نمایندگان از وزرای دولت

کد خبر : 1719197
عضو هیات رئیسه مجلس، اعلام وصول چند سوال ملی نمایندگان از وزرای دولت را اعلام وصول کرد.

به گزارش ایلنا، رضا جباری عضو هیأت رئیسه مجلس در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۵ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی موارد اعلام وصول را به شرح زیر قرائت کرد.

سوال ملی احسان عظیمی راد نماینده مشهد و تعدادی دیگر از نمایندگان از وزیر آموزش و پرورش در خصوص علت عدم تبدیل وضعیت نیروهای خرید خدمات؟

سوال ملی علی شیرین زاد نماینده کرج و تعدادی دیگر از نمایندگان از وزیر راه و شهرسازی در خصوص علت اعلام غیر واقعی نقدینگی صفر برای وزارت راه و شهرسازی؟

سوال ملی علیرضا نثاری نماینده نهاوند و تعدادی دیگر از نمایندگان از وزیر نیرو در خصوص علت قطع متعدد و بی‌برنامه برق خانگی و صنعتی در فروردین ماه؟

سوال ملی عباس بیگدلی نماینده تاکستان و تعدادی دیگر از نمایندگان از وزیر جهاد کشاورزی در خصوص علت عدم انجام تکالیف قانونی در حوزه دام

