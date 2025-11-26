عبدالهی در صحن مجلس:
جلسات فرعی را جمع کنید تا وزرا پاسخگوی نمایندگان باشند
نماینده مردم اهر و هریس در مجلس شورای اسلامی، در نشست علنی امروز با انتقاد از برگزاری جلسات فرعی در مجلس تأکید کرد که این جلسات موجب میشود وزرا برای پاسخگویی به سوالات نمایندگان در صحن حاضر نشوند.
به گزارش ایلنا، بیتالله عبدالهی در تذکر شفاهی خود در صحن علنی امروز ( چهارشنبه ۵ آذرماه) مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: معمولاً میگویند وزرا در راهروهای مجلس هستند، اما خواهش من این است که جلساتی که به صورت پراکنده در مجلس تشکیل میشود، جمع شود. آقای نائبرئیس، شما این جلسات را تشکیل میدهید؛ در حالی که ابتدا کمیسیونها باید تصویب شوند و سپس جلسات دیگر تشکیل شود.
وی افزود: در نتیجه این وضعیت، سوالات نمایندگان بدون پاسخ میماند. واقعاً نمایندگان در کشور ما چه کاره هستند؟ خواهش میکنم این جلسات فرعی که برگزار میشود جمع شود تا وزرا بتوانند برای پاسخگویی در صحن حاضر شوند.
عبدالهی ادامه داد: خواهش دارم اجازه دهید بتوانیم سوالات خود را از وزرا مطرح کنیم و آنها پاسخگو باشند. دولت باید فرصت داشته باشد تا به استیضاح و سوالات نمایندگان رسیدگی کند. از بزرگواری شما تشکر میکنم.