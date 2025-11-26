اعلام وصول طرح استفساریه قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی و باغ ها

به گزارش ایلنا، رضا جباری عضو هیأت رئیسه مجلس در نشست علنی امروز (چهارشنبه ۵ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی موارد اعلام وصول را به شرح زیر قرائت کرد.

- طرح استفساریه تبصره (یک) ماده (یک) قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی و باغ ها مصوب ۳۱ خرداد ۱۳۷۴ و اصلاحیه یکم آبان ۱۳۸۵

در این تبصره قانونی آمده است؛ تشخیص موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها در هر استان به عهده کمیسیونی مرکب از رئیس سازمان جهاد کشاورزی، ‌مدیر امور اراضی، رئیس سازمان مسکن و شهرسازی، مدیرکل حفاظت محیط زیست آن استان و یک نفر نماینده استاندار می ‌باشد که به ریاست سازمان جهاد کشاورزی تشکیل می ‌گردد.

نماینده دستگاه اجرایی ذی ربط می ‌تواند بدون حق رأی در جلسات کمیسیون شرکت نماید.

سازمان جهاد کشاورزی موظف است حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ دریافت تقاضا یا استعلام مطابق نظر کمیسیون نسبت به صدور پاسخ اقدام نماید.

دبیرخانه کمیسیون فوق در سازمان های جهاد کشاورزی استان ها زیر نظر رئیس سازمان مذکور تشکیل می ‌گردد و عهده ‌دار وظیفه دریافت تقاضا، تشکیل و تکمیل پرونده، ‌بررسی کارشناسی اولیه، مطرح نمودن درخواست ها به نوبت در کمیسیون و نگهداری سوابق و مصوبات می ‌باشد.

انتهای پیام/