هشدار حاجی دلیگانی نسبت به ابهام در سهمیه بنزین خودروهای صفر

به گزارش ایلنا، حسینعلی حاجی دلیگانی در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۵ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی با اشاره به تأکید رئیس‌جمهور بر ضرورت اجرای قانون گفت: در قانون برنامه هفتم تکلیف نحوه اصلاح وضعیت بنزین و سوخت مشخص شده، اما مصوبه‌ای که دیشب اعلام شده و قرار است از نیمه دوم سال توزیع بنزین با نرخ جدید اجرایی شود، رئیس مجلس طبق وظایف قانونی که دارند، بررسی مصوبه را در کمیسیون یا هیات انطباق که مشاوران ایشان حضور دارند با دقت بررسی کنند تا در صورت مغایرت قانونی اصلاح شود تا کشور هزینه بی‌جهت پرداخت نکند.

وی با بیان اینکه احتمال وجود اشکالات در متن مصوبه وجود دارد، افزود: به‌ویژه درباره خودروهای جدید که ممکن است فردی پس از مدت‌ها بتواند خریداری کند، به نظر می‌رسد برخی بندهای مصوبه ابهام دارد و باید بررسی شود، چرا که اثرات روانی در جامعه دارد.

حاجی دلیگانی همچنین اضافه کرد: وقتی ماده ۷ قانون برنامه که گل قانون برنامه و مربوط به جلوگیری از تورم و کاهش آن است وجود دارد، باید مراقب بود مصوبات دولت با آن در تضاد نباشد؛ چون این موضوع مستقیماً با معیشت و زندگی اقتصادی مردم گره خورده است.

حاجی‌بابایی در پاسخ به این تذکر گفت: مصوبات هیئت دولت پس از تصویب برای بررسی انطباق با قانون به کمیته مربوطه ارسال می‌شود.

