حجت الاسلام حاجی صادقی:
روحانیون به عنوان وارثان انبیا و ائمه(ع) مأموریت روشنگری دارند
حجت الاسلام حاجی صادقی با تأکید بر نقش محوری روحانیت در گسترش فرهنگ بسیجی گفت: روحانیون به عنوان وارثان انبیا و ائمه(ع) مأموریت روشنگری و جهاد تبیین را برعهده داشتهاند و با حضور عملی و تقدیم شهدا نشان دادهاند که در این وظیفه خطیر پیشگام هستند.
به گزارش ایلنا، حجت الاسلام عبدالله حاجی صادقی، نماینده ولیفقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در جمع خبرنگاران بر اهمیت نقش روحانیت در گسترش فرهنگ بسیجی و جهاد تبیین تأکید کرد.
وی با بیان اینکه روحانیت وارث انبیا و ائمه اطهار علیهمالسلام است، خاطرنشان کرد: ائمه به ما آموختند که محور همه جهادها روشنگری است. جهاد تبیین مهمترین عرصهای است که پیامبر اکرم(ص) بارها بر آن تأکید کردهاند؛ زیرا برای داشتن رزمنده در میدان جهاد ابتدا باید قلوب و ذهنها آماده شود.
نماینده ولیفقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به نقش هدایتگر روحانیون در جامعه گفت: خداوند در آیه ۶۵ سوره انفال به پیامبر(ص) فرمودند: یا أیّها النبی حَرِّضِ المؤمنین؛ یعنی ای پیامبر، مؤمنان را برای حضور در میدان تشویق و ترغیب کن. امروز نیز روحانیت علاوه بر حضور مستقیم در عرصههای جهاد، وظیفه دارد جامعه را به حرکت درآورد و این نقشی است که از جانب ائمه اطهار(ع) بر عهده آنان گذاشته شده است.
وی افزود: خدا را شاکریم که روحانیت در انجام این مأموریت الهی بسیار زیبا عمل کرده است؛ نه فقط با زبان و تبلیغ، بلکه با حضور عملی، با مجاهدت و حتی با تقدیم شهدا.
حجت الاسلام حاجی صادقی با اشاره به آمار شهدای روحانی گفت: آمار شهدای روحانیت نسبت به تعداد این قشر، از همه اقشار جامعه بیشتر بوده و این نشاندهنده عمق باور و پایبندی روحانیت به مسئولیتهای الهی و انقلابی خود است.
وی در پایان، تلاش مخلصانه روحانیون در ترویج فرهنگ بسیجی و جهاد تبیین را ارزشمند و تأثیرگذار دانست و از مجاهدتهای آنان در مسیر حفظ اصول و ارزشهای انقلاب قدردانی کرد.