قوامی در صحن مجلس:
هیچگونه اصلاح ساختاری برای سازمان عشایری پیشبینی نشده است
نماینده مردم اسفراین در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی درباره هرگونه اصلاح ساختاری سازمان عشایری ایران هشدار داد و گفت: هرگونه تصمیم درباره این سازمان باید با دقت و توجه کامل به نقش و جایگاه عشایر اتخاذ شود. در غیر این صورت عشایر به طور کامل نابود خواهند شد.
به گزارش ایلنا، هادی قوامی، در نشست علنی امروز (چهارشنبه ۵آذر ماه ) مجلس شورای اسلامی، با استناد به اصل ۷۵ قانون اساسی، گفت: مطابق بند «الف» ماده ۵۱ قانون برنامه پنجساله هفتم که در آن «سازمان عشایری ایران» به «سازمان پیشرفت روستا و امور عشایری» تغییر نام داده است.
وی تاکید کرد: براساس تصریح قانون، این سازمان صرفاً دچار تغییر عنوان شده و هیچ اصلاح ساختاری در آن پیشبینی نشده است؛ بنابراین باید با همان وظایف ذاتی و در چارچوب ساختار وزارت جهاد کشاورزی به فعالیت ادامه دهد.
وی افزود: وزارت جهاد کشاورزی متولی اجرای این بند است و باید دقت شود که تغییر عنوان، منجر به ایجاد بار مالی یا تغییرات ساختاری خلاف قانون نشود.
قوامی با بیان اینکه موضوع مطروحه هم اینک در دستور بوده، ظهار داشت:عشایر تنها دو درصد جمعیت کشور را تشکیل میدهند اما ۲۵ درصد پروتئین کشور را تولید میکنند؛ بنابراین هرگونه تصمیم درباره این سازمان باید با دقت و توجه کامل به نقش و جایگاه عشایر اتخاذ شود. در غیر این صورت عشایر به طور کامل نابود خواهند شد.
حمیدرضا حاجی بابایی که ریاست جلسه علنی امروز مجلس را بر عهده داشت، در واکنش به اخطار هادی قوامی در جلسه علنی امروز مجلس با تاکید بر ضرورت توجه سازمان امور اداری و استخدامی و سایر دستگاهها به تذکرات نمایندگان گفت: این دستگاهها باید مراقب باشند چرا که عشایر در کشور جایگاه ویژهای دارند و خدمت رسانی به آنها نیز از جایگاه ویژهای برخوردار است. بنابراین دیدگاه نمایندگان باید در این بخش لحاظ شود. از سویی دیگر چند تن از نمایندگان نیز تذکرات مشابهی درباره جایگاه سازمان عشایری مطرح کردند و انتظار میرود این نکات در تصمیمگیری نهایی لحاظ شود