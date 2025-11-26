به گزارش ایلنا، مهرداد گودرزوند چگینی در نشست علنی امروز (چهارشنبه ۵ آذرماه) در تذکر شفاهی خود با انتقاد از عدم رسیدگی به‌موقع هیئت رئیسه به لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۳) گفت: کمیسیون، لایحه الحاق ۳ را حدود ۱۵ روز پیش به هیئت رئیسه ارسال کرده بود. بر اساس آیین‌نامه، ۱۰ تا ۱۱ روز فرصت برای بارگذاری وجود داشت، اما متأسفانه این اقدام انجام نشد.

وی افزود: چگونه دولت می‌خواهد اول دی‌ماه جداول بودجه را ارائه کند و چگونه قرار است بودجه ۱۴۰۵ به مجلس تقدیم شود؟ اکنون احکامی که حذف شده و بنا بود در لایحه الحاق بیاید، قابل اعمال در بودجه نیست. کمیسیون برنامه و بودجه تلاش کرد این احکام در موعد مقرر تصویب شود، اما هیئت رئیسه باید طبق زمان‌بندی اقدام می‌کرد تا دولت بتواند بودجه را اول آذر تقدیم مجلس کند.

گودرزوند تأکید کرد: با برنامه فعلی به نظر می‌رسد بودجه ۱۴۰۵ در موعد مقرر به مجلس نمی‌رسد. لازم است تدابیر جدی اندیشیده شود یا فرصت فوق‌العاده‌ای برای بررسی فشرده الحاق ۳ در صحن تعیین گردد تا دولت بتواند بودجه را در موعد قانونی تقدیم کند.

حمیدرضا حاجی‌بابایی، نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه را بر عهده داشت، در پاسخ به این تذکر توضیح داد: در دوره قبل که خود من رئیس کمیسیون برنامه و بودجه بودم، این لایحه از سوی دولت ارائه شد، اما در فرایند بررسی، مواردی به آن اضافه شد که از نظر هیئت رئیسه وارد حوزه قانون‌گذاری جدید می‌شد.

وی گفت: الان حدود ۱۰۷ ماده در این لایحه پیشنهاد یا تصویب شده که در واقع یک کتاب قانون محسوب می‌شود. هیئت رئیسه نسبت به این حجم و نحوه تنظیم گزارش ایراد گرفت و اعلام کرد که باید اصلاحات انجام شود.

حاجی‌بابایی افزود: بر همین اساس مقرر شده که اصلاحات لازم در کمیسیون انجام گیرد. ان‌شاءالله این کار صورت خواهد گرفت تا بتوانیم قبل از ورود به بررسی بودجه، این احکام را تصویب کنیم.

