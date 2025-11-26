حجت الاسلام ابراهیمی:
به منظور بهبود ارائه خدمات، سامانه مسیر بروزرسانی میشود
رئیس مرکز مشاوران خانواده قوه قضاییه گفت: به منظور بهبود ارائه خدمات، ۴۰ ماژول جدید به سامانه مسیر افزوده و بروز رسانی میشود.
به گزارش ایلنا، حجتالاسلام محسن ابراهیمی امروز چهارشنبه پنجم آذر در سفر به چهارمحال و بختیاری، در نشست با کارکنان معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اظهار کرد: قابلیت مشاوره با استفاده از ظرفیت هوش مصنوعی در دستور کار قرار دارد.
رئیس مرکز پیگیری اجرای سند تحول قضایی کشور با بیان اینکه ضربات وارده به کیان خانواده، غیرقابل جبران است، خاطرنشان کرد: سند تحول قضایی در جهت تحکیم بنیان خانواده نیز خط مشی ترسیم کرده است.
ابراهیمی ضمن اشاره به حجم واردههای دادگاههای خانواده تشریح کرد: با اصلاح سامانه مسیر، از حجم ورودی دعاوی خانوادگی کاسته میشود.
در ادامه معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: گاهاً اختلاف طرفین، سبب تشکیل پروندههای متعدد قضایی شده و بر تنشها میافزاید.
سید محمد موسوی با بیان اینکه اگرچه طرح دعاوی همچون استرداد جهیزیه، تمکین و ... منع قانونی ندارد، لکن سبب تزلزل بنیان خانواده و تشکیل پروندههای متعدد قضایی میشود، گفت: وجود اختلاف و تنش بین یک زن و شوهر، سبب تشکیل بیش از ۱۰۰ پرونده در محاکم قضایی استان چهارمحال و بختیاری شده است.
وی با بیان اینکه از دل خانوادههای پرتنش، فرزندان آسیبزننده و آسیبپذیر پدید میآید، اضافه کرد: زمانی که اختلاف بین زوجین به تنش منجر شود، پیامدهای نامطلوبی برای فرزندان به همراه دارد و آینده فرزندان را تحت تأثیر قرار میدهد.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان چهارمحال و بختیاری تشریح کرد: برای کاهش شش عنوان خواستهی مهم در دعاوی خانوادگی طرحی جامع توسط معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان در حال نهایی شدن است.