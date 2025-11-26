خبرگزاری کار ایران
بیگدلی در صحن مجلس؛

وزیر جهاد کشاوررزی باید استیضاح شود/ تب برفکی مانند کرونا به جان حیوانات افتاده

نماینده مردم خدابنده در مجلس گفت: اگر مشکلات کشاورزان و دامداران حل نمی‌شود، وزیر جهاد کشاوررزی باید استیضاح شود. تب برفکی همانند کرونا به جان حیوانات افتاده است و دامداران با مشکلات بسیاری مواجه شده اند. چه کسی پاسخگوی این وضعیت است.

به گزارش ایلنا، احمد بیگدلی در صحن علنی امروز (چهارشنبه ۵ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خطاب به هیات رییسه مجلس با استناد به ماده ۱۶ قاون آیین نامه داخلی مجلس گفت: اوضاع کشاورزی کشور بهم ریخته است و هیات رییسه مجلس در این بهم ریختگی اوضاع کشاورزی کشور دخیل است.

نماینده مردم خدابنده در مجلس دوازدهم ادامه داد: اگر وزیر جهاد کشاورزی نمی‌تواند اقدامی در جهت بهبود شرایط انجام دهد، باید استیضاح شود. چرا وزیری که نمی‌تواند وضعیت کشاورزی را درست کند، استیضاح نمی‌شود، هیات رییسه مجلس در این خصوص مقصر است چراکه استیضاح وزیر را اعلام وصول نمی کند.

وی افزود: اگر مشکلات کشاورزان و دامداران حل نمی‌شود، وزیر جهاد کشاوررزی باید استیضاح شود. تب برفکی همانند کرونا به جان حیوانات افتاده است و دامداران با مشکلات بسیاری مواجه شده اند. چه کسی پاسخگوی این وضعیت است.

 

