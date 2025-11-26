نظارت پیشگیرانه دیوان محاسبات بر ثبت املاک فاقد سند دستگاههای اجرایی
دیوان محاسبات کشور بر ثبت املاک فاقد سند دستگاههای اجرایی نظارت می کند.
به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، لزوم نظارت بر دستگاههایی با بیشترین حجم املاک فاقد سند، از جمله وزارت آموزشوپرورش(۳۸هزار و ۴۸فقره)، وزارت بهداشت(۱۲هزار و ۷۵۴فقره) و وزارت ورزشوجوانان(۴هزار و ۸۳۰فقره) به این دستگاه ها، اعلام شده و پیگیری اجرای تکالیف قانونی در دستور کار هیاتهای حسابرسی ذیربط قرار گرفته است.
گفتنی است بر اساس قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، دستگاههای اجرایی مشمول ماده(۲۹) قانون برنامه ششم پیشرفت مکلفاند حداکثر دو سال پس از راهاندازی سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی، اموال دولتی و عمومی فاقد سند رسمی را که در اختیار دارند در این سامانه ثبت کنند، زیرا مطابق ماده(۱) این قانون، اسناد غیررسمی در مراجع قضایی قابلیت استماع نداشته و در صورت عدم ثبت این املاک، دولت در دعاوی حقوقی امکان دفاع مؤثر از مالکیت اموال عمومی را از دست خواهد داد.