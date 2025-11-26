به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، لزوم نظارت بر دستگاه‌هایی با بیشترین حجم املاک فاقد سند، از جمله وزارت آموزش‌وپرورش(۳۸هزار و ۴۸فقره)، وزارت بهداشت(۱۲هزار و ۷۵۴فقره) و وزارت ورزش‌وجوانان(۴هزار و ۸۳۰فقره) به این دستگاه ها، اعلام شده و پیگیری اجرای تکالیف قانونی در دستور کار هیات‌های حسابرسی ذیربط قرار گرفته است.