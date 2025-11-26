خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نظارت پیشگیرانه دیوان محاسبات بر ثبت املاک فاقد سند دستگاه‌های اجرایی

نظارت پیشگیرانه دیوان محاسبات بر ثبت املاک فاقد سند دستگاه‌های اجرایی
کد خبر : 1719095
لینک کوتاه کپی شد.

دیوان محاسبات کشور بر ثبت املاک فاقد سند دستگاه‌های اجرایی نظارت می کند.

به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، لزوم نظارت بر دستگاه‌هایی با بیشترین حجم املاک فاقد سند، از جمله وزارت آموزش‌وپرورش(۳۸هزار و ۴۸فقره)، وزارت بهداشت(۱۲هزار و ۷۵۴فقره) و وزارت ورزش‌وجوانان(۴هزار و ۸۳۰فقره) به این دستگاه ها، اعلام شده و پیگیری اجرای تکالیف قانونی در دستور کار هیات‌های حسابرسی ذیربط قرار گرفته است.

گفتنی است بر اساس قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده(۲۹) قانون برنامه ششم پیشرفت مکلف‌اند حداکثر دو سال پس از راه‌اندازی سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی، اموال دولتی و عمومی فاقد سند رسمی را که در اختیار دارند در این سامانه ثبت کنند، زیرا مطابق ماده(۱) این قانون، اسناد غیررسمی در مراجع قضایی قابلیت استماع نداشته و در صورت عدم ثبت این املاک، دولت در دعاوی حقوقی امکان دفاع مؤثر از مالکیت اموال عمومی را از دست خواهد داد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات