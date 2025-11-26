خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مهلت یک‌روزه سازمان بازرسی به تأمین اجتماعی برای تعیین تکلیف وضعیت بیمه تکمیلی بازنشستگان

مهلت یک‌روزه سازمان بازرسی به تأمین اجتماعی برای تعیین تکلیف وضعیت بیمه تکمیلی بازنشستگان
کد خبر : 1719092
لینک کوتاه کپی شد.

بازرس کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در نامه‌ای به مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، خواستار تعیین تکلیف فوری قرارداد بیمه تکمیلی بازنشستگان تامین اجتماعی شد.

به گزارش ایلنا، احمـد علی‌‎محمدی بازرس کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در نامه‌ای به مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، خواستار تعیین تکلیف فوری قرارداد بیمه تکمیلی بازنشستگان تامین اجتماعی شد.

وی در این نامه، با اشاره به اتمام قرارداد بیمه تکمیلی بازنشستگان تامین اجتماعی با شرکت بیمه آتیه سازان حافظ، گفت: با توجه به عدم تمدید قرارداد مذکور، بازنشستگان تامین اجتماعی امکان استفاده از خدمات بیمه تکمیلی را ندارند.

علی‌محمدی بروز چنین مواردی را بیانگر عدم برنامه ریزی صحیح به منظور تمدید قرارداد و تامین خواسته‌های درمانی بازنشستگان در موعد مقرر دانست.

بازرس کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تعیین مهلتی ۲۴ ساعته به مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی تاکید کرد که با قید فوریت اقدامات لازم را در چارچوب قوانین و مقررات و باهماهنگی کانون بازنشستگان تامین اجتماعی انجام داده و نتایج آن را به سازمان بازرسی کل کشور گزارش کند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات