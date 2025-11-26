به گزارش ایلنا، احمـد علی‌‎محمدی بازرس کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در نامه‌ای به مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، خواستار تعیین تکلیف فوری قرارداد بیمه تکمیلی بازنشستگان تامین اجتماعی شد.

وی در این نامه، با اشاره به اتمام قرارداد بیمه تکمیلی بازنشستگان تامین اجتماعی با شرکت بیمه آتیه سازان حافظ، گفت: با توجه به عدم تمدید قرارداد مذکور، بازنشستگان تامین اجتماعی امکان استفاده از خدمات بیمه تکمیلی را ندارند.

علی‌محمدی بروز چنین مواردی را بیانگر عدم برنامه ریزی صحیح به منظور تمدید قرارداد و تامین خواسته‌های درمانی بازنشستگان در موعد مقرر دانست.

بازرس کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تعیین مهلتی ۲۴ ساعته به مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی تاکید کرد که با قید فوریت اقدامات لازم را در چارچوب قوانین و مقررات و باهماهنگی کانون بازنشستگان تامین اجتماعی انجام داده و نتایج آن را به سازمان بازرسی کل کشور گزارش کند.