آیتالله حسینی بوشهری:
ترمیم و افزایش حقوقها باید متناسب با تورم باشد
نماینده مردم استان بوشهر در مجلس خبرگان رهبری با تاکید بر اینکه ترمیم و افزایش حقوقها باید متناسب با تورم باشد، اظهار کرد: این اقدام میتواند از آسیب رساندن به سفره معیشتی مردم جلوگیری کند.
به گزارش ایلنا، آیتالله سیدهاشم حسینی بوشهری در دیدار رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان بوشهر گفت: گاهی اوقات تخصیص نیافتن بهموقع اعتبارات موجب تاخیر در اجرای طرحها میشود که لازم است سازمان برنامه و بودجه در تخصیص منابع، طرحهایی که برای مردم حائز اهمیت هستند را در اولویت قرار دهد.
آیتالله حسینی بوشهری با اشاره به ضعف در اطلاعرسانی خدمات صورت گرفته از سوی دستگاهها، گفت: فعالیتهای ارزشمند زیادی در کشور انجام میشود، اما به دلیل نبود اطلاعرسانی دقیق، این خدمات بهدرستی برای مردم تبیین نمیشود.
وی ادامه داد: مدیران همچنین باید گزارش دقیقی از هزینهکرد عوارض و مالیاتها را به مردم ارائه دهند.
رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم بهرهگیری از ظرفیت خیران در کنار بودجههای ملی را ضروری دانست و تاکید کرد: باید خیران را با آغوش با پذیرفت و برای مشارکت در طرحهای عام المنفعه دلگرم کرد.