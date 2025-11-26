خبرگزاری کار ایران
آیت‌الله حسینی بوشهری:

ترمیم و افزایش حقوق‌ها باید متناسب با تورم باشد

کد خبر : 1719088
نماینده مردم استان بوشهر در مجلس خبرگان رهبری با تاکید بر این‌که ترمیم و افزایش حقوق‌ها باید متناسب با تورم باشد، اظهار کرد: این اقدام می‌تواند از آسیب رساندن به سفره معیشتی مردم جلوگیری کند.

به گزارش ایلنا، آیت‌الله سیدهاشم حسینی بوشهری در دیدار رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان بوشهر گفت: گاهی اوقات تخصیص نیافتن به‌موقع اعتبارات موجب تاخیر در اجرای طرح‌ها می‌شود که لازم است سازمان برنامه و بودجه در تخصیص منابع، طرح‌هایی که برای مردم حائز اهمیت هستند را در اولویت قرار دهد.

نماینده مردم استان بوشهر در مجلس خبرگان رهبری با تاکید بر این‌که ترمیم و افزایش حقوق‌ها باید متناسب با تورم باشد، اظهار کرد: این اقدام می‌تواند از آسیب رساندن به سفره معیشتی مردم جلوگیری کند.

آیت‌الله حسینی بوشهری با اشاره به ضعف در اطلاع‌رسانی خدمات صورت گرفته از سوی دستگاه‌ها، گفت: فعالیت‌های ارزشمند زیادی در کشور انجام می‌شود، اما به دلیل نبود اطلاع‌رسانی دقیق، این خدمات به‌درستی برای مردم تبیین نمی‌شود. 

وی ادامه داد: مدیران همچنین باید گزارش دقیقی از هزینه‌کرد عوارض و مالیات‌ها را به مردم ارائه دهند.

رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم بهره‌گیری از ظرفیت خیران در کنار بودجه‌های ملی را ضروری دانست و تاکید کرد: باید خیران را با آغوش با پذیرفت و برای مشارکت در طرح‌های عام المنفعه دلگرم کرد.

انتهای پیام/
علت انحراف ستون فقرات