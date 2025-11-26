خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

حاجی بابایی در صحن مجلس؛

روزی جامعه ما از چنان رشدی برخوردار شود که تمام جامعه در چارچوب تفکر بسیجی قدم بردارند

روزی جامعه ما از چنان رشدی برخوردار شود که تمام جامعه در چارچوب تفکر بسیجی قدم بردارند
کد خبر : 1719084
لینک کوتاه کپی شد.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: روزی جامعه ما از چنان رشدی برخوردار شود که تمام تفکرات و اندیشه‌های حاکم بر جامعه در چارچوب تفکر بسیجی قدم بردارند.

به گزارش ایلنا، حمیدرضا حاجی‌بابایی، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، در نشست علنی صبح امروز (چهارشنبه، ۵ آذرماه) در نطق پیش از دستور خود گفت: بسیج شجره طیبه‌ای است، بسیح یک نهاد فرهنگی و تربیتی است که برای دفاع از ارزش‌های اسلامی و مردمی‌کردن امنیت و بصیرت‌بخشی به جامعه اسلامی پا به عرصه اجتماعی گذاشت. دفاع از ارزش‌های نظام و نقش‌ تعیین کننده بسیج در تعاملات اجتماعی، اقتصادی و جهادی از مهم‌ترین اهداف بسیج مستضعفان است.

وی با اشاره به بیانات امام خمینی (ره) افزود: امام (ره) فرمودند بسیج لشکر مخلص خدا است و تأکید داشتند که به خلوص و صفای بسیجیان غبطه می‌خورم و از خدای خودم می‌خواهم تا با بسیجیانم محشور گرداند. رهبر معظم انقلاب نیز فرمودند، بسیجی یعنی علی (ع) که تمام وجودش وقف اسلام بود.

حاجی‌بابایی ادامه داد: پیامبر عظیم‌الشأن اسلام(ص) در خصوص ویژگی‌های مؤمن که مصداق واقعی آن بسیجی است، فرمودند: بسیج و مؤمن «کثیرالمعونه و قلیل‌المؤونه» است؛ یعنی  بسیج بسیار تلاش می‌کند و کم از بیت‌المال برداشت می‌کند. در ۱۲ روز جنگ تحمیلی، این تفکر بسیجیِ ۹۰ میلیون ایرانی بود که در طول ۴۶ سال گذشته با فرهنگ بسیجی هماهنگ و همراه بود و توانست در اقدامی انقلابی و بسیجی در برابر آمریکا، رژیم صهیونیستی و همه پشتیبانان آن‌ها بایستد.

وی تنها راه نجات کشور را «بسیجی عمل‌کردن، بسیجی بودن و خدمت در کنار نیروهای مؤمن و انقلابی» دانست و تأکید کرد: بسیجی یعنی کسی که برای همه میدان‌ها تلاش و کوشش می‌کند. آیه‌ای که پیش از نطق تلاوت شد نیز بیانگر این بود که بسیج در همه زمان‌ها و لحظه‌ها آماده خدمت‌رسانی است.

نایب رئیس مجلس ابراز امیدواری کرد: روزی جامعه ما از چنان رشدی برخوردار شود که تمام تفکرات و اندیشه‌های حاکم بر جامعه در چارچوب تفکر بسیجی قدم بردارند، بسیجیان کسانی بودند که هشت سال دفاع مقدس را اداره کردند، بسیجیان کسانی بودند در طول ۴۶ سال گذشته هرجا نظام به حضور آنان نیاز داشت، حضور پیدا کردن؛ هرجا نیاز به کمک بود، کمک کردند؛ هرجا نیاز به خون بود، خون دادند؛ هرجا نیاز به آبرو بود، آبرو دادند.

حاجی‌بابایی تصریح کرد: خوب است ملاک عمل و الگوی ما همه مسئولان، بسیجیان باشند. کسانی که با وجود بیشترین تلاش و زحمت در جامعه، بیشترین ملامت‌ها را نیز تحمل می‌کنند. هفته بسیج مستضعفان را به ملت بزرگ ایران که همگی بسیجی هستند تبریک می‌گوییم و امیدواریم خداوند ما را در شمار بسیجیان واقعی قرار دهد و خدمتگزاران نظام مقدس جمهوری اسلامی قرار دهد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات