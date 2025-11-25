قائم‌پناه در این جلسه با بیان اینکه برای سفرها ضوابطی داریم، اظهار کرد: این ضوابط این است که آن چیزی را که وعده دادیم، وعده صادق باشد و عملیاتی بشود؛ اعتباری که باید داده شود، تخصیص یابد و پیشرفت‌ها را مورد بررسی قرار دهیم.

وی افزود: در نهایت گزارشی به رئیس‌جمهور ارائه می‌شود که در طی سفرش به استان چه اقداماتی صورت گرفته است.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور ادامه داد: هر ۶ ماه یک‌بار بررسی می‌شود آنچه قرار بوده و برای آن از رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر مربوطه و استاندار امضا گرفته‌ایم. حتی من هم امضا می‌کنم. مکلف شدیم چیزی را که به عنوان مصوبات سفر اعلام می‌شود پیگیری کنیم و اجرایی شود.

قائم‌پناه در همین رابطه ادامه داد: این اقدام به این منظور است تا در عمل ناکام نمانیم و شرمنده مردم نشویم.

وی تصریح کرد: بخش کوچکی از مصوبات سفر به سال ۱۴۰۳ و بخشی به سال ۱۴۰۴ و همچنین بخشی به سال ۱۴۰۵ و ممکن است بخش کوچکی به سال ۱۴۰۶ مربوط شود.

قائم‌پناه خاطرنشان کرد: از آنجایی که دکتر پزشکیان موافق توسعه تهران نیست، دو بخش توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری را در مصوبات استان تهران نیاوردیم، اما این دو بخش در سایر سفرهای استانی وجود دارند.

وی افزود: در این جلسه، مصوبات سفر برای توسعه صنعت و صنایع نیمه‌کاره که از محل بودجه عمومی کشور و تسهیلاتی که از بانک‌ها گرفته می‌شود تخصیص می‌یابد، مورد بررسی قرار می‌گیرند.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور تصریح کرد: در سفر استان تهران ۶۹ مصوبه داشتیم؛ سهم سازمان مدیریت ۳۰ همت، سهم دستگاه‌های اجرایی ۴ هزار میلیارد تومان و سهم آورده استان ۱۳۹۰ میلیارد تومان بوده است.

قائم‌پناه ادامه داد: در مصوبه ۱۴۰۳ استان تهران، قرار بود تا سازمان برنامه و بودجه ۴۶۰ میلیارد تومان اختصاص دهد که بیش از تعهد، تخصیص داده شده است.

وی افزود: همچنین در سال ۱۴۰۴، تاکنون ۷۷ درصد از اعتبارات سازمان برنامه و ۸۰ درصد از اعتبارات دستگاه‌های اجرایی تخصیص داده شده‌اند.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور تأکید کرد که این امر در شرایطی صورت گرفته که درآمدهای دولت تحقق پیدا نکرده و بسیاری از مشکلات وجود داشته است.

قائم‌پناه ادامه داد: خواهش من این است که مدیران کل استان با دستگاه‌های بالادستی خود هماهنگی ایجاد کنند تا گزارشی که به استان داده می‌شود، واحد و شفاف باشد.

بنابر گفته قائم‌پناه، براساس قانون بودجه، ردیفی مشخص می‌شود و بر اساس آن، پول به پروژه‌ها اختصاص می‌یابد. مصوبات سفر پول جدیدی ندارد، هرچه هست در همان ردیف‌های قانون بودجه است.

وی همچنین بر اولویت‌بندی پول تأکید و تصریح کرد: ما و سازمان برنامه و بودجه توافق کردیم تا پروژه‌های نیمه‌تمام زودتر به پایان برسد. پروژه‌ها باید اولویت‌بندی شوند.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با اشاره به موضوع بیمارستان امام حسین (ع) گفت: این موضوع مشروط به اخذ مجوز بر مبنای ماده ۲۳ بوده و تعهد هم داده شده که این مجوز اخذ می‌شود.

قائم‌پناه همچنین عملکرد وزارت نیرو را در خصوص انجام وظایف خود در قبال مصوبات این سفر، قابل قبول دانست.

قائم‌پناه در ادامه این جلسه، به تسهیلات بانکی برای توسعه فعالیت‌ها در استان تهران اشاره و نسبت به عملکرد آن‌ها انتقاد کرد.

وی افزود: پول بانک‌ها باید در جهت تولید و سرمایه‌گذاری برای تولید در چهار بخش صنعت، کشاورزی، گردشگری و بهداشت و درمان باشد.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور گفت: رئیس‌جمهور تأکید دارد که برای برج‌سازی و مسائل دیگر به تهران وام داده نشود.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور در ادامه به موضوع کم‌آبی اشاره و اظهار کرد: موضوع اصلاح روش دامداری و الگوی کشت نیز یکی از موضوعاتی بود که در حضور رئیس‌جمهور مطرح شد.

قائم‌پناه تصریح کرد: حدود ۵۰ درصد آب تهران برای کشاورزی است و ۴ درصد برای صنعت است.

وی خاطرنشان کرد: اصلاح الگوی کشت مسئله مهمی است که باید به سمت آن حرکت کنیم. تهران می‌تواند در همه کارها برای کشور الگو شود. باید برنامه‌ای باشد تا به سمت کشاورزی زیرسطحی برویم و آن را جایگزین آبیاری غرقابی کنیم.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به مصرف گاز، تصریح کرد: بعد از جنگ اوکراین، اروپا به سمتی رفت که نیاز خود به گاز را کاهش دهد. در چین نیز تلاش می‌کنند نمای ساختمان را با پنل خورشیدی پوشش دهند و آن را جایگزین سنگ کنند.

قائم‌پناه تأکید کرد: باید بتوانیم مصرف گاز را کاهش دهیم.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور همچنین تأکید کرد که باید برای بی‌نظمی ترافیک تهران فکری شود.