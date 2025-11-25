۴۰ درصد سیاستهای کلی انرژی محقق شده است
هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، گزارش «ارزیابی حسن اجرای سیاستهای کلی انرژی» را برای بررسی بیشتر و ارائه راهکار به کمیسیون مشترک مجمع ارجاع داد.
به گزارش ایلنا، در جلسه هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آیتالله آملی لاریجانی، گزارش «ارزیابی حسن اجرای سیاستهای کلی انرژی» در دستور کار قرار گرفت.
در این گزارش چالشهای کلیدی اثرگذار بر بخش انرژی شامل سطح کلان، سطح تقنینی و اجرایی و سطح فرابخشی انرژی، بررسی و بر لزوم اصلاح حاملهای انرژی، حل ناترازیها، حذف قاچاق انرژی، بهینهسازی مصرف انرژی و چارهاندیشی علمی، مدیریتی برای حل چالشهای انرژی تاکید شد.
این گزارش میزان تحقق سیاستهای کلی انرژی را حدود ۴۰ درصد اعلام کرده است.
اعضای هیئت عالی نظارت پیشنهاد دادند گزارش یادشده در کمیسیون مشترک مجمع تشخیص متشکل از کمیسیونهای اقتصادی و زیربنایی مطرح و راهکارهای حل این چالشها ظرف دو ماه به هیئت عالی نظارت ارائه شود.