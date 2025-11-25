در این گزارش چالش‌های کلیدی اثرگذار بر بخش انرژی شامل سطح کلان، سطح تقنینی و اجرایی و سطح فرابخشی انرژی، بررسی و بر لزوم اصلاح حامل‌های انرژی، حل ناترازی‌ها، حذف قاچاق انرژی، بهینه‌سازی مصرف انرژی و چاره‌اندیشی‌ علمی، مدیریتی برای حل چالش‌های انرژی تاکید شد.

این گزارش میزان تحقق سیاست‌های کلی انرژی را حدود ۴۰ درصد اعلام کرده است.

اعضای هیئت عالی نظارت پیشنهاد دادند گزارش یادشده در کمیسیون مشترک مجمع تشخیص متشکل از کمیسیون‌های اقتصادی و زیربنایی مطرح و راهکارهای حل این چالش‌ها ظرف دو ماه به هیئت عالی نظارت ارائه شود.