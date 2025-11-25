خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

۴۰ درصد سیاست‌های کلی انرژی محقق شده است

۴۰ درصد سیاست‌های کلی انرژی محقق شده است
کد خبر : 1719067
لینک کوتاه کپی شد.

هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، گزارش «ارزیابی حسن اجرای سیاست‌های کلی انرژی» را برای بررسی بیشتر و ارائه راهکار به کمیسیون مشترک مجمع ارجاع داد.

به گزارش ایلنا، در جلسه هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آیت‌الله آملی لاریجانی، گزارش «ارزیابی حسن اجرای سیاست‌های کلی انرژی» در دستور کار قرار گرفت.

 

در این گزارش چالش‌های کلیدی اثرگذار بر بخش انرژی شامل سطح کلان، سطح تقنینی و اجرایی و سطح فرابخشی انرژی، بررسی و بر لزوم اصلاح حامل‌های انرژی، حل ناترازی‌ها، حذف قاچاق انرژی، بهینه‌سازی مصرف انرژی و چاره‌اندیشی‌ علمی، مدیریتی برای حل چالش‌های انرژی تاکید شد.

این گزارش میزان تحقق سیاست‌های کلی انرژی را حدود ۴۰ درصد اعلام کرده است.

اعضای هیئت عالی نظارت پیشنهاد دادند گزارش یادشده در کمیسیون مشترک مجمع تشخیص متشکل از کمیسیون‌های اقتصادی و زیربنایی مطرح و راهکارهای حل این چالش‌ها ظرف دو ماه به هیئت عالی نظارت ارائه شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات