تأکید رئیسجمهور پاکستان بر همبستگی با ایران و پیشبرد همکاریهای همهجانبه
در ادامه دیدارهای رسمی علی لاریجانی در اسلامآباد، وی امروز با آصف علی زرداری، رئیسجمهور پاکستان، دیدار و گفتوگو کرد.
رئیسجمهور پاکستان در این دیدار با ابراز همبستگی کشورش با جمهوری اسلامی ایران در برابر اقدامات رژیم صهیونیستی، بر ادامه حمایتهای سیاسی و دیپلماتیک اسلامآباد از تهران تأکید کرد. او همچنین با اشاره به دیدار اخیر خود با دکتر مسعود پزشکیان، تبادل منظم پیامها و دیدارهای مقامات دو کشور را نشانهای از روند مثبت در روابط دوجانبه دانست.
آصف علی زرداری ضمن استقبال از پیشبرد مذاکرات مربوط به پروژه خط لوله گاز، این پروژه را بهعنوان یکی از محورهای مهم همکاری میان دو کشور توصیف کرد.
در ادامه، علی لاریجانی با تشریح چشمانداز همکاریهای اقتصادی میان تهران و اسلامآباد گفت پس از سفر اخیر رئیسجمهور ایران به پاکستان، چند دستورالعمل اجرایی برای دسترسی ترجیحی کالاهای پاکستانی به بازار ایران صادر شده که میتواند مسیر را برای تحقق هدف مبادلات ۱۰ میلیارد دلاری هموار کند.
طرفین همچنین درباره تقویت همکاریهای منطقهای، تداوم رایزنیهای سیاسی و گسترش تعاملات اقتصادی گفتوگو کردند.