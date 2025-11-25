تشکیل کمیته مشترک برای رفع موانع اقتصادی تجار دو کشور
علی لاریجانی امروز در اسلامآباد با سردار ایاز صادق، رییس مجلس ملی پاکستان دیدار و گفتوگو کرد.
ایاز صادق در این دیدار با اشاره به ظرفیتهای گسترده تهران و اسلامآباد، بر ضرورت افزایش همکاریهای سیاسی، اقتصادی و پارلمانی میان دو کشور تأکید کرد و بار دیگر حمایت اصولی پاکستان از برنامه هستهای ایران را مورد تأکید قرار داد.
لاریجانی در ادامه، مجموعهای از راهکارهای رفع موانع همکاری اقتصادی ایران و پاکستان را تشریح کرد و گفت در شورای عالی امنیت ملی، مشکلات فعالان اقتصادی و تجار دو کشور با اولویت بررسی و رفع خواهد شد. او همچنین از حمایتهای شجاعانه پاکستان از جمهوری اسلامی ایران در مقاطع حساس قدردانی کرد.
او در ادامه پیشنهاد تشکیل کمیته مشترک برای رفع موانع اقتصادی تجار دو کشور را مطرح کرد.
در این گفتوگو، دو طرف همچنین درباره مسائل مرزی، امنیتی و حوزه همکاریهای منطقهای تبادل نظر کردند.