لاریجانی:
پاکستانیها مسئولیتشناسانه از ایران دفاع کردند
دبیر شورای عالی امنیت ملی در پیامی از مواضع ملت و دولت پاکستان قدردانی کرد و نوشت: ملت پاکستان در جنگ ظالمانه رژیم صهیونیستی علیه ایران مسئولیتشناسانه از ایران دفاع کردند و این مسئله نشان میدهد که ملت پاکستان از یک فکر متقن برخوردار است.
به گزارش ایلنا، متن کامل پیام علی لاریجانی بدین شرح است:
به ملت شریف پاکستان سلام رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران را ابلاغ میکنم. ملتی که در این جنگ ظالمانهی اخیر رژیم صهیونیستی علیه ایران، مسئولیتشناسانه از ایران دفاع کردند. این مسئله نشان می دهد که ملت پاکستان از یک فکر متقن برخوردار است.
از دولت، مجلس و نیروهای مسلح پاکستان تشکر میکنیم.