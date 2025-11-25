برگزاری آخرین شب مراسم عزاداری ایام شهادت حضرت فاطمةالزهرا (س) در حسینیه امام خمینی(ره)

به گزارش ایلنا، آخرین شب مراسم عزاداری شهادت دخت نبی مکرم اسلام صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها، امشب سه‌شنبه، ۴ آذر ۱۴۰۴ با حضور هزاران نفر از عزاداران فاطمی در حسینیه امام خمینی(ره) برگزار شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین سیّد محمدباقر طباطبایی نژاد سخنران این مراسم، به تبیین عواملی که موجب دوری فرد و جامعه از مسیر حق وحقیقت می شوند، پرداخت. در این مراسم همچنین مهدی رسولی با قرائت اشعاری در وصف مقام مادر، برای حضرت فاطمه سلام‌الله‌علیها مرثیه‌سرایی و نوحه‌خوانی کرد.

