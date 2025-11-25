مهاجرانی اعلام کرد
جزئیات تصمیم دولت درباره بنزین سهنرخی
سخنگوی دولت جزئیات تصمیمگیری دولت در زمینه سهنرخیشدن بنزین را اعلام و تاکید کرد: سهمیه اول ۶۰ لیتری و دوم ۱۰۰ لیتری که افراد با کارت سوخت شخصی پرداخت میکنند، تغییر نمیکند.
به گزارش ایلنا، فاطمه مهاجرانی در گفتوگویی تلویزیونی با اشاره به جزئیات تصمیم دولت درباره بنزین سهنرخی اظهار کرد: از موضوعاتی که دولت مکلف به رسیدگی است، کاهش هزینه برای زیست مردم و افزایش هزینه برای قاچاقچیان است. باتوجه به تفاوت نرخ بنزین عرضهشده در کشور و چیزی که خارج مرزها رخ میدهد، دولت باید تصمیمی میگرفت که باید از یکسو بر جلوگیری از آسیب به زیست و معیشت مردم متمرکز میشد و از سوی دیگر باید به گونهای رفتار میکرد که هزینه قاچاق را برای قاچاقچیان افزایش دهد.
وی ادامهداد: بعد از کارهای کارشناسی مفصلی در طول چندین ماه و بررسی چندباره موضوع در جلسه دولت، مصوب شد که سهمیههای بنزین ۶۰ لیتری ۱۵۰۰ تومانی و ۱۰۰ لیتری ۳ هزار تومانی هیچ تغییری نه در حجم و نه در رقم پیدا نکند.
مهاجرانی تاکید کرد: طبق آماری که در واقع گزارش شده، قریب ۷۰ تا ۸۰ درصد از شهروندان نیازهایشان با همین سهیمهها پوشش داده میشود ولی نرخ بنزین در کارتهایی که در جایگاهها وجود دارد و طبق گزارشهای کارشناسی، بیشترین میزان قاچاق از روی همین کارتهای سوخت داخل جایگاه انجام میشود، ۵ هزار تومان افزایش پیدا میکند. سهمیه اول و دوم که افراد با کارتهای شخصی پرداخت میکنند هیچ تغییری نخواهد کرد.
سخنگوی دولت ادامه داد: با توجه به اینکه معتقدیم باید کار را از خودمان شروع کنیم خودروهای پلاک دولتی، خودروهای با پلاک مناطق آزاد ویژه اقتصادی و خودروهای خارجی وارداتی و خودروهای نوشمارههای داخلی از این امر مستثنا و شامل بنزین نرخ سوم میشوند.در راستای متنوعسازی سبد ناوگان حملونقل کشور و کاهش آلایندهها، وزارت نفت مکلف شده برای تبدیل خودروها به دوگانهسوز اقدام کند.
مهاجرانی یادآور شد: همچنین وزارت نفت بهزودی سامانهای در اختیار شهروندان قرار میدهد تا برای افرادی که چند کارت سوخت در اختیار دارند مشخص شود به کدام یک از کارتهایشان، سوخت با نرخ ۱۵۰۰ و ۳ هزار تومان تعلق بگیرد.
سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره اینکه چرا به خودروهای نوپلاک کارت سوخت تعلق نمیگیرد، تصریح کرد: جمعبندی دولت باتوجه به تاکید بر اجرای عدالت و بازگرداندن هزینههایی حاصل از افزایش رقم سوخت به سبد معیشت مردم، این تصمیم اخذ شد که مخالفان و موافقان زیادی در دولت داشت.