رضا حاجی‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره فرونشست زمین در استان‌های مختلف کشور گفت: باتوجه به برداشت منابع زیرزمینی آبی در سطح کشور این فرونشست امروز جدی است. به جهت خشکسالی‌های که این سال‌ها با آن روبه‌رو هستیم و کمی بارندگی در سطح کشور، بر اساس کارشناسی دقیق قطعا فرونشست‌ها اتفاق افتاده است.

سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی با بیان اینکه گزارشی که درخصوص فرونشست در مجلس ارائه شد یک گزارش کاملا کارشناسی است، بیان کرد: به عنوان نمونه می‌گویم در شهرستان آمل حدود ۱۰۰ حلقه چاق عمیق به جهت منابع آبی در شهرستان وجود دارد که از این ۱۰۰ حلقه چاه ۳۰ حلقه چاه برای شهرهای اطراف آب می‌برند، چون شهرهای اطراف این ظرفیت آبی را ندارند.

وی تاکید کرد: به دلیل استخراج منابع زیرزمینی و نزدیکی به دریا و نفوذ آب دریا به سمت منابع و ذخایر زیرزمینی ما الان خیلی از چاها شور شده‌اند و متاسفانه در کنار دریای خزر این مشکلات را داریم یعنی بسیاری از چاه‌های ما بایستی با یک مدل جدیدی که خود کارشناسان و امور خاک می‌دانند، برداشت شوند بنابراین دولت و وزارت نیرو باید وارد این قضیه شوند.

حاجی‌پور با اشاره به احداث سد در کشور گفت: سالیان سال است بعضی از سدهای ما مانده‌اند. سد هراز حدود ۲۰ سال است که مانده؛ زیرا دولت به جای این که بیاید سد ما را که ۲۰ سال است مانده احداث کند در حالیکه قرار هم بود در پایین دست سد لار این اتفاق بیفتد ، دنبال تونل زدن از منطقه لواسان بزرگ است.

وی ادامه داد: وزارت نیرو امروز می‌خواهد حدود ۳۰ کلیومتر تونل بزند تا برسد تا به زیر دست سد لار و چشمه‌های پایین دست لار را به سمت تهران بازگرداند؛ هزینه‌ای که شاید ۱۰ برابر هزینه ساخت سد هراز ماست که اگر پولی که همین امروز برای احداث این تونل هزینه می‌کند برای احداث سد هراز هزینه کند منابع و ذخایر زیرزمینی ما پر خواهد شد و بعدا هم می‌شود کارهای دیگری کرد.

