به گزارش ایلنا، مالک شریعتی در تشریح جلسه سه شنبه (۴ آذرماه) کمیسیون انرژی مجلس، گفت: امروز کمیسیون انرژی بررسی دو موضوع را در دستور کار داشت. موضوع اول بررسی تحقیق و تفحص از قاچاق سوخت در کشور بود که دستگاه‌های مختلف مرتبط با این موضوع را فهرست کرده بود و امیدواریم در نتیجه آن مشخص شود که اولاً میزان قاچاق چقدر است، میزان سرقت، نشتی یا گمشدگی سوخت در کشور چقدر است، دستگاه‌های مختلف اجرایی یا نظارتی چه سهم و نقشی در این ماجرا دارند، چه ترک فعل‌ها یا چه سوء فعل‌هایی اتفاق افتاده و برای آن هم راهکار معرفی شود.

وی افزود: در نتیجه بررسی ها، تحقیق و تفحص از عملکرد دستگاه‌های اجرایی مسئول در موضوع قاچاق سوخت، فرآورده‌های نفتی و گازی در کشور، در کمیسیون انرژی با رای بسیار بالایی به تصویب رسید که به صحن علنی ارجاع می‌شود و در آینده‌ای نزدیک در صحن مجلس هم به رای گذاشته خواهد شد. موضوع تحقیق و تفحص دوم به دو شرکت "مهندسی و ساختمان" و شرکت "طراحی و ساختمان" زیرمجموعه شرکت ملی پالایش پخش فرآورده‌های نفتی ایران و مجموعه وزارت نفت اختصاص داشت که با تصمیم طراح تحقیق و تفحص و با هماهنگی کمیسیون انرژی، قرار شد کارگروهی جهت بررسی ابعاد بیشتر ماجرا تشکیل شود و رای گیری در ارتباط با آن در کمیسیون انجام نشد.

گفتنی است؛ کمیسیون انرژی میزبان وزیر نفت، مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش و معاونان وزیر نفت، معاونان وزیر راه و شهرسازی، معاون وزیر نیرو، معاونان وزیر جهادکشاورزی، مسولین ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مسولینی از وزارت صمت و وزارت کشور بود.