آغاز تفحص از عملکرد دستگاهها در موضوع قاچاق سوخت
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی از ارجاع موضوع تحقیق و تفحص از عملکرد دستگاههای اجرایی مسئول در موضوع قاچاق سوخت در کشور، به صحن علنی خبر داد.
به گزارش ایلنا، مالک شریعتی در تشریح جلسه سه شنبه (۴ آذرماه) کمیسیون انرژی مجلس، گفت: امروز کمیسیون انرژی بررسی دو موضوع را در دستور کار داشت. موضوع اول بررسی تحقیق و تفحص از قاچاق سوخت در کشور بود که دستگاههای مختلف مرتبط با این موضوع را فهرست کرده بود و امیدواریم در نتیجه آن مشخص شود که اولاً میزان قاچاق چقدر است، میزان سرقت، نشتی یا گمشدگی سوخت در کشور چقدر است، دستگاههای مختلف اجرایی یا نظارتی چه سهم و نقشی در این ماجرا دارند، چه ترک فعلها یا چه سوء فعلهایی اتفاق افتاده و برای آن هم راهکار معرفی شود.
وی افزود: در نتیجه بررسی ها، تحقیق و تفحص از عملکرد دستگاههای اجرایی مسئول در موضوع قاچاق سوخت، فرآوردههای نفتی و گازی در کشور، در کمیسیون انرژی با رای بسیار بالایی به تصویب رسید که به صحن علنی ارجاع میشود و در آیندهای نزدیک در صحن مجلس هم به رای گذاشته خواهد شد. موضوع تحقیق و تفحص دوم به دو شرکت "مهندسی و ساختمان" و شرکت "طراحی و ساختمان" زیرمجموعه شرکت ملی پالایش پخش فرآوردههای نفتی ایران و مجموعه وزارت نفت اختصاص داشت که با تصمیم طراح تحقیق و تفحص و با هماهنگی کمیسیون انرژی، قرار شد کارگروهی جهت بررسی ابعاد بیشتر ماجرا تشکیل شود و رای گیری در ارتباط با آن در کمیسیون انجام نشد.
گفتنی است؛ کمیسیون انرژی میزبان وزیر نفت، مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش و معاونان وزیر نفت، معاونان وزیر راه و شهرسازی، معاون وزیر نیرو، معاونان وزیر جهادکشاورزی، مسولین ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مسولینی از وزارت صمت و وزارت کشور بود.