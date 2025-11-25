فوت بیش از ۷۵ هزار متقاضی حج تمتع در صف اعزام

به گزارش ایلنا به نقل از خانه ملت، فضل‌الله رنجبر در تشریح نشست امروز (سه‌شنبه ۴ آذرماه) این کمیسیون با حضور علیرضا رشیدیان، رئیس سازمان حج و زیارت عنوان کرد: در این جلسه که با حضور رئیس سازمان حج و زیارات و معاونان وی برگزار شد، ابتدا گزارشی از مجموعه اقدامات و برنامه‌های در دست اجرا از طرف سازمان ارائه شد که طبق آمار ارائه شده در این گزارش، بیش از ۵ میلیون و ششصد هزار نفر نوبت حج عمره داریم. همچنین طبق گزارش مسئولان سازمان حج و زیارت ۸۴۱ هزار و ۸۷۰ نفر از قبل برای حج تمتع ثبت‌نام کرده‌اند که متاسفانه ۷۵ هزار و ۲۵۸ نفر از آنها پیش از اعزام فوت کرده‌اند. در حال حاضر بالغ بر ۷۶۶ هزار نفر در صف برای حج تمتع داریم و مجموعا سالی قریب به ۸۰ هزار نفر از ایشان اعزام می‌شوند که باتوجه به افزایش جمعیت کشور در برنامه‌ریزی سازمان حج و زیارت به ۸۶ هزار و ۷۸۷ نفر رسیده است که باز هم جواب‌گو نیست.

وی با اشاره به آمار ارائه شده در گزارش رئیس سازمان حج و زیارت در کمیسیون اجتماعی مجلس، اضافه کرد: از طرفی براساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده و باتوجه به محدودیت‌های منابع ارزی و سایر مشکلات، در بحث حج عمره هم سالانه حدود ۲۰۰ هزار نفر به سفر حج اعزام می‌شوند؛ در حالی که در حج عمره نیاز داریم این عدد ۲ برابر شود، که درصورت تأمین ارز و رفع مشکلات موجود، باید این اتفاق انجام بگیرد. رئیس سازمان حج و زیارت در این جلسه ضمن تأکید بر اینکه درصددیم خدمات حج را بهتر از پیش عرضه کنیم؛ در پاسخ به سؤال برخی نمایندگان مبنی بر ظهور پدیده حج لاکچری که مورد نقد مردم قرار گرفته، عنوان کرد که حج لاکچری نداریم؛ اما برخی از هتل‌های مجهز و مدرن هستند که فرد متقاضی خود هزینه آن را تقبل می‌کند و طی هماهنگی که با عربستان صورت گرفته است، از آن هتل که درجه کیفی بالاتری دارد، استفاده می‌کند.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی با بیان اینکه تأکید رئیس سازمان حج و زیارت بر این بود که همواره درصددیم روحیه معنوی حج حاکم شود، ادامه داد: اکثریت نمایندگان کمیسیون درخواست داشتند نظارت‌های لازم در سفر حج اعمال و نوبت‌ها رعایت شود. در این جلسه همچنین عنوان شد سود پول‌هایی که از سوی متقاضیان واریز شده است، قرار است از طریق بانک مرکزی پیگیری شود و موضوع تأمین ارز مورد نیاز هم به عنوان یک اولویت، از جانب کمیسیون اجتماعی مجلس مورد پیگیری قرار گیرد. امروز همچنین در ادامه جلسه پیشین کمیسیون، از ماده ۷ به بعد لایحه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و خدمات عمومی در کمیسیون قرائت و قرار شد پس از بررسی توسط اعضای کمیسیون در جلسه بعدی، رای‌گیری در خصوص تصویب این مواد انجام و لایحه مصوب‌شده به صحن ارجاع شود.