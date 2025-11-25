خبرگزاری کار ایران
رضایی در تشریح نشست کمیسیون امنیت ملی مجلس:

بررسی و تصویب بخش‌هایی از طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس جزئیات دستورکار نشست امروز کمیسیون مطبوعش را تشریح کرد.

به گزارش ایلنا، ابراهیم رضایی در تشریح نشست عصر امروز (سه شنبه ۴ آذرماه) کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، گفت: ابتدا لایحه اصلاح الحاقیه معاهده بازل درباره پایش انتقالات برون مرزی مواد زائد زیان‌بخش و دفع آنها با حضور اعضای کمیسیون مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.

سخنگو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: در بخش دوم نشست نیز طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه در کشور با حضور نمایندگان دستگاه‌های ذیربط از جمله وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه مورد بررسی قرار گرفت و بخش‌هایی از آن با اصلاحاتی به تصویب کمیسیون رسید.

