دیدار وزیر امور خارجه با همتای هلندی

در این دیدار، روابط دوجانبه ایران-هلند و تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

در همین راستا با توجه به سفر اخیر مقام ارشد وزارت امور خارجه هلند به تهران، دو طرف توافق برای از سرگیری نشست‌های رایزنی سیاسی و کنسولی را گامی مهم در مسیر تقویت همکاری‌های دوجانبه ارزیابی کردند.

وزیر امور خارجه کشورمان در این دیدار با اشاره به تحولات پرشتاب در فضای بین‌الملل و سیطره فضای یکجانبه‌گرایی ستیزه‌جویانه بر روابط بین‌الملل، بر مسئولیت همه دولت‌ها برای کمک به ارتقای حاکمیت قانون و پرهیز از همراهی یا بی‌تفاوتی نسبت به رفتارهای قانون‌شکنانه و قلدرمآبانه تأکید کرد.

در این دیدار که کمال حسین‌پور نماینده مردم سردشت در مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشت، وزیر امور خارجه با اشاره به درد و رنج قربانیان مظلوم سلاح‌های شیمیایی مورد استفاده توسط رژیم صدام علیه ایران، از جمله در شهر سردشت، بر مسئولیت کشورهای اروپایی که به طور مستقیم و غیرمستقیم در تجهیز و توسعه برنامه تسلیحات شیمیایی رژیم عراق دست داشتند، از جمله هلند و آلمان، تاکید کرد و خواستار همکاری جدی این کشورها جهت تحقیقات قضائی مستقل راجع به اشخاص حقوقی و حقوقی دخیل در جنایت جنگی رژیم صدام علیه ایرانیان شد.