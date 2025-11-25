رئیس جمهور در خلال ارائه این گزارش، با تاکید بر تسریع در تمهید مقدمات اجرای کامل این ماده مهم قانون مالیاتی گفت: با اجرای این قانون اگر کسی بخشی از اموال و دارایی‌های خود اعم از منقول یا غیرمنقول را ثبت و اظهار نکرده باشد، امکان دریافت خدمات مرتبط با آنها از جمله داد و ستد یا نقل و انتقال را نخواهد داشت. هر بخش دولتی نیز که با اجرای این قانون همکاری نکند، باید به فوریت معرفی و مورد بازخواست قرار گیرد و مطابق قانون با آن برخورد شود.

در این جلسه سبحانیان رئیس سازمان امور مالیاتی نیز با بیان اینکه رئیس جمهور به درستی اعتقاد دارد که حکمرانی در کشور باید مبتنی بر داده‌های دقیق، جامع و به‌روز صورت گیرد، این باور را کمکی بزرگ به سازمان امور مالیاتی در مسیر تکمیل پایگاه داده‌های ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم عنوان و تصریح کرد: وقتی داده تبدیل به اطلاعات و اطلاعات تبدیل به سیاست شده و سیاست‌های تدوین شده به شکل صحیح اجرا شوند، کیفیت حکمرانی به شکل قابل توجهی ارتقا می‌یابد.

در این گزارش با تصریح به اینکه با توجه ویژه رئیس دولت چهاردهم، امروز پایگاه داده‌های ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم به بالاترین سطح کیفیت و غنای خود رسیده، آمده است: اطلاعات صورت‌حساب‌های الکترونیکی حاصل از اجرای قانون «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان»، این امکان و ظرفیت را ایجاد کرده که بتوان حکمرانی مبتنی بر داده را در کشور پیاده‌سازی کرد و اگر چه این فرآیند به طور طبیعی زمان‌بر خواهد بود، اما بستر اجرا کاملاً مهیا و فراهم است.

این گزارش با اشاره به اینکه برخی چالش‌ها در مسیر دسترسی سازمان امور مالیاتی به برخی داده‌ها نیز با تأکیدات و پیگیری شخص پزشکیان مرتفع شده است، می‌افزاید: با توجه به ظرفیت ایجاد شده در این پایگاه داده، در حال حاضر امکان ارائه همه خدمات حاکمیتی، به خصوص از سوی دستگاه‌های اجرایی به مردم، با تکیه بر داده‌های دقیق و به‌روز مقدور شده است.