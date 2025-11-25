خبرگزاری کار ایران
آزادی ۵۰ زندانی بدهکار استان تهران به مناسبت هفته بسیج

۵۰ نفر از زندانیان جرایم غیرعمد به ‌مناسبت هفته بسیج از زندان‌های تهران آزاد شدند.

به گزارش ایلنا به نقل از قوه قضاییه، سردار حسن‌زاده فرمانده سپاه محمد رسول‌الله به همراه جمشیدی مدیرکل و جمیاری معاون اداره کل زندان‌های استان از بخش‌های مختلف مجتمع ندامتگاهی تهران بزرگ بازدید کردند.

در این بازدید، آیین آزادی ۵۰ نفر از زندانیان جرایم مالی غیرعمد با مشارکت خیّرین سازمان بسیج حقوق‌دانان، ستاددیه، مرکز خدمات اجتماعی و مددکاری مجتمع ندامتگاهی تهران انجام شد.

برای ۵۰ بدهکار استان، ۱۴ میلیارد تومان پرداخت شد تا ۴۰ زندانی از ندامتگاه تهران بزرگ، ۶ نفر از بازداشتگاه اوین و ۴ مددجوی زندان باز آزاد شوند. 

همچنین سازمان بسیج حقوق‌دانان تهران بزرگ در سالن پیش ملاقات، ۷۷ بسته معیشتی و تحصیلی به ارزش ۴ میلیون تومان بین خانواده‌های زندانیان نیازمند توزیع کرد.

