به گزارش ایلنا، امیر دریادار ایرانی پس از نشست خبری امروز و در جمع خبرنگاران گفت: ناو زاگرس در پیکره امنیت دریایی، از ظرفیت‌های به‌روز و خارق‌العاده‌ای استفاده شده است تا تسلط بر مسیر‌هایی که محل عبور قاچاقچیان و دزدان دریایی است، افزایش یابد.

فرمانده نیروی دریایی ارتش خاطرنشان کرد: این ظرفیت‌ها به‌گونه‌ای به‌کار گرفته شده‌اند که پوشش مناسبی در اقیانوس‌ها ایجاد می‌کند.

