ناو زاگرس ظرفیتهای خارق العادهای برای کنترل قاچاق دارد
فرمانده نیروی دریایی ارتش گفت: در ناو زاگرس از ظرفیتهای بهروز و خارقالعادهای برای کنترل قاچاق استفاده شده است.
به گزارش ایلنا، امیر دریادار ایرانی پس از نشست خبری امروز و در جمع خبرنگاران گفت: ناو زاگرس در پیکره امنیت دریایی، از ظرفیتهای بهروز و خارقالعادهای استفاده شده است تا تسلط بر مسیرهایی که محل عبور قاچاقچیان و دزدان دریایی است، افزایش یابد.
فرمانده نیروی دریایی ارتش خاطرنشان کرد: این ظرفیتها بهگونهای بهکار گرفته شدهاند که پوشش مناسبی در اقیانوسها ایجاد میکند.