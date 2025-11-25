خبرگزاری کار ایران
کشف و ضبط یک محموله سنگین اقلام ضد امنیتی متعلق به گروهک‌های ضد انقلاب

روابط عمومی قرارگاه حمزه سیدالشهدا علیه‌السلام نیروی زمینی سپاه از کشف و ضبط یک محموله سنگین اقلام ضد امنیتی متعلق به گروهکهای ضد انقلاب خبر داد و تصریح کرد: این محموله شامل مقادیر قابل توجهی مواد منفجره و سلاح و مهمات جنگی بالاخص ۱۹۸ بمب انفجاری بوده است که اشرار و عوامل تروریستی قصد داشتند با انتقال به مناطق عمقی کشور، از آن در راستای ایجاد نا امنی استفاده کنند که با هوشیاری و اقدام به موقع سربازان گمنام امام زمان (عجل الله) در سازمان اطلاعات در سپاه در نیل به اهداف شوم خود باز ماندند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی قرارگاه حمزه سیدالشهدا علیه‌السلام نیروی زمینی سپاه، با اشراف اطلاعاتی و اقدامات پیچیده و فنی سربازان گمنام امام زمان (عجل الله) قرارگاه حمزه سید الشهدا علیه السلام در سازمان اطلاعات سپاه استان آذربایجان غربی، یک محموله سنگین اقلام ضد امنیتی متعلق به گروهکهای ضد انقلاب، حین انتقال به داخل کشور در منطقه مرزی ترگور شهرستان ارومیه کشف و ضبط گردید.

این محموله شامل مقادیر قابل توجهی مواد منفجره و سلاح و مهمات جنگی بالاخص ۱۹۸ بمب انفجاری بوده است که اشرار و عوامل تروریستی قصد داشتند با انتقال به مناطق عمقی کشور، از آن در راستای ایجاد نا امنی استفاده کنند که با هوشیاری و اقدام به موقع سربازان گمنام امام زمان (عجل الله) در سازمان اطلاعات در سپاه در نیل به اهداف شوم خود باز ماندند.

