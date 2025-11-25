بسیج موتور قدرت ملی و ضامن امنیت کشور است

به گزارش ایلنا، سردار «غلامرضا جلالی» رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور در همایشی که به مناسبت نکوداشت هفته بسیج در شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره همه شهدای دفاع مقدس مکتب بسیج را یادگار امام راحل دانست که در دهه‌های گذشته بار‌ها کارآمدی و توانمندی خود در خدمت به ایران اسلامی را اثبات کرده است.

سردار جلالی با اشاره به اینکه بسیج یک منطق فکری است و بسیجی بودن یعنی علاقه‌مند بودن به ارزش‌های انقلابی و سرافرازی ایران اسلامی، اظهار داشت: از نظر من با این منطق عموم ملت ایران بسیجی هستند.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور در بخش دیگری از سخنرانی به شکست راهبردی رژیم صهیونی در دفاع مقدس ۱۲ روزه اشاره کرد و گفت: آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها خیال می‌کردند که می‌توانند با یک نبرد هوایی ایران را مجبور به تسلیم کنند، اما قدرت ملت ایران آنها را در دستیابی به اهداف راهبردی خود دچار شکست کرد.

وی با بیان اینکه یکی از حوزه‌های آفندی کشور یعنی نیروی موشکی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در این نبرد وارد عمل شد، تاکید کرد: این نیرو که ثمره منطق بسیج و نماد خودباوری است توانست دشمن را مستاصل کند. البته بازدارندگی نهایی را اتحاد و انسجام مقدس ملت ایران رقم زد.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با تاکید بر اینکه در دوران پس از جنگ ۱۲ روزه، بسیج و بسیجی نقش و رسالت ویژه‌ای را بر عهده دارد، افزود: امروز به نظر من مهمترین و مقدس‌ترین وظیفه بسیج حفظ اتحاد و انسجام ملی است و هر صدایی که علیه این اتحاد مقدس بلند شود حتما دشمن شادکن است. البته این گزاره به معنای نشنیدن صدای منتقدین دلسوز نیست بلکه منظور صدا‌هایی است که به دنبال تولید یاس و ناامیدی در جامعه هستند.

سردار جلالی با تاکید بر اینکه همه باید برای حل مشکلات و حرکت کشور به جلو تلاش کنند، گفت: ملت ایران به رهبر فرزانه‌ای، چون رهبر معظم انقلاب اسلامی ظرفیت‌های بزرگی برای پیشرفت و حرکت به سمت آینده دارد.

وی با بیان اینکه امروز، کشور در شرایط جدیدی قرار دارد، ادامه داد: برای مقابله با تهدیدات آینده و حفظ آمادگی دفاعی، چند راهبرد اصلی پیش روی کشور قرار دارد که باید به‌طور جدی پیگیری شوند؛ تقویت و بازسازی نیرو‌های مسلح، حفظ پویایی اقتصادی کشور، ارتقای تاب‌آوری و مسئولیت زیرساخت‌ها و هوشیاری در جنگ روایت هاست.

سردار جلالی با بیان اینکه با توجه به جنگ نوین، پدافند غیرعامل ما باید مبتنی بر فناوری‌های نوین باشد، گفت: در این راستا، بسیج به‌عنوان نیرویی که هم روحیه بسیجی دارد و هم توانمندی‌های فنی را در اختیار دارد، می‌تواند در مقابله با تهدیدات فناورانه نقش کلیدی ایفا کند. به‌ویژه که در این عرصه، فرماندهان و سرداران ما همچون شهید «امیرعلی حاجی‌زاده»، نمونه‌هایی از ترکیب تخصص و شجاعت هستند که در میدان‌های علمی و عملیاتی به‌طور مداوم برای تقویت کشور و دفاع از آن تلاش می‌کنند.

