خبرگزاری کار ایران
تعطیلی دفاتر اسناد رسمی تهران در ۵ آذر

تعطیلی دفاتر اسناد رسمی تهران در ۵ آذر
کانون سردفتران و دفتریاران با صدور اطلاعیه‌ای از تعطیلی دفاتر اسناد رسمی تهران در روز ۵ آذر خبر داد.

به گزارش ایلنا، اطلاعیه  کانون سردفتران و دفتریاران به شرح زیر است: 

"قابل توجه دفاتر اسناد رسمی

 در راستای اطلاعیه صادر شده توسط کمیته اضطرار آلودگی هوا مبنی بر تعطیلی برخی از مراکز و با توجه به اعلام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دفاتر اسناد رسمی در استان تهران در محدوده اعلام شده توسط کمیته اضطرار آلودگی هوا امروز سه‌شنبه ۴ آذر تا ساعت ۱۲ فعال خواهند بود و فردا چهارشنبه پنجم آذر ماه تعطیل هستند."

