تعطیلی دفاتر اسناد رسمی تهران در ۵ آذر

"قابل توجه دفاتر اسناد رسمی

در راستای اطلاعیه صادر شده توسط کمیته اضطرار آلودگی هوا مبنی بر تعطیلی برخی از مراکز و با توجه به اعلام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دفاتر اسناد رسمی در استان تهران در محدوده اعلام شده توسط کمیته اضطرار آلودگی هوا امروز سه‌شنبه ۴ آذر تا ساعت ۱۲ فعال خواهند بود و فردا چهارشنبه پنجم آذر ماه تعطیل هستند."

