تعطیلی دفاتر اسناد رسمی تهران در ۵ آذر
کانون سردفتران و دفتریاران با صدور اطلاعیهای از تعطیلی دفاتر اسناد رسمی تهران در روز ۵ آذر خبر داد.
به گزارش ایلنا، اطلاعیه کانون سردفتران و دفتریاران به شرح زیر است:
"قابل توجه دفاتر اسناد رسمی
در راستای اطلاعیه صادر شده توسط کمیته اضطرار آلودگی هوا مبنی بر تعطیلی برخی از مراکز و با توجه به اعلام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دفاتر اسناد رسمی در استان تهران در محدوده اعلام شده توسط کمیته اضطرار آلودگی هوا امروز سهشنبه ۴ آذر تا ساعت ۱۲ فعال خواهند بود و فردا چهارشنبه پنجم آذر ماه تعطیل هستند."