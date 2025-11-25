خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

فرمانده نیروی هوایی ارتش مطرح کرد؛

خنثی سازی توطئه‌های دشمنان با جهاد تبیین

خنثی سازی توطئه‌های دشمنان با جهاد تبیین
کد خبر : 1718862
لینک کوتاه کپی شد.

امیر سرتیپ خلبان واحدی در دانشگاه هوایی شهید ستاری با بیان اینکه باید با جهاد تبیین توطئه‌های دشمنان را خنثی کنیم گفت: هیئت معارف جنگ طلایه‌دار جنگ شناختی و مقابله با جنگ ترکیبی دشمن است.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، امیر سرتیپ خلبان حمید واحدی، فرمانده نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در افتتاحیه بیست و چهارمین دوره تئوری معارف جنگ سپهبد شهید علی صیاد شیرازی در دانشگاه هوایی شهید ستاری با اشاره به اهمیت دوره معارف جنگ با بیان اینکه در شرایطی که دشمن در جنگ ترکیبی، به دنبال روایت‌سازی‌های نادرست است اظهار کرد: هیات معارف جنگ محلی برای بیان روایت‌های واقعی و حقیقی و طلایه‌دار جنگ شناختی و مقابله با جنگ ترکیبی دشمن است.

وی با بیان این اینکه یکی از وظایف و کارکردهای هیئت معارف جنگ آن است که اجازه ندهد که هجمه‌های ناجوانمردانه دشمنان، تفکرات را آلوده کند ادامه داد: امروز دشمن از به دنبال ضربه زدن به کشور بهره است، لذا باید مراقب دشمن و اقدامات و روایت‌سازی‌های آنان بود.

فرمانده نیروی هوایی ارتش با بیان اینکه نقش هیئت معارف جنگ بسیار مهم و ارزشمند است، گفت: باید محتوای آموزه‌های دفاع مقدس را منطبق با نیازهای نسل جدید، به روزرسانی کنیم و این وظیفه هیئت معارف جنگ است. روحیه شهادت‌طلبی موجود میان رزمندگان ما، یکی از مزیت‌های امروز ارتش به شمار می‌رود بنابراین باید بتوانیم با جهاد تبیین، توطئه‌های دشمنان را خنثی کنیم.

فرمانده نیروی هوایی ارتش در پایان با اشاره به عملیات‌های موفق نهاجا در دوران دفاع مقدس 8 ساله تصریح کرد: در عملیات الولید (H3) بخش بزرگی از توان هوایی رژیم بعث نابود شد اما همپیمانان صدام او را مجددا تا بن دندان، تجهیز کردند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات