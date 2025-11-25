ثابتی در نطق میان دستور:
در دوره انصاری، پولهای بانک آینده چه ارتباطی با برخی از کارهایی که به اسم فرهنگ و هنر در این کشور تولید شده، دارد
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در نطق میاندستور با انتقاد از اختلاسهای صورت گرفته در حوزه فرهنگ، گفت: پولهای بانک آینده چه ارتباطی با برخی فیلمها و اقداماتی داشت که به نام فرهنگ و هنر در این کشور تولید شده، دارد؟
به گزارش ایلنا، امیرحسین ثابتی منفرد نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در نطق میاندستور خود در صحن علنی امروز (سهشنبه 4آذرماه) با سلام و درود خدمت ملت شریف ایران و تسلیت ایام شهادت حضرت زهرا سلامالله علیها، گفت: یکی از آسیبهایی که ما در بیان و روایت زندگی معصومین علیهمالسلام داریم، این است که صرفاً زندگی شخصی و مظلومیتهای فردی این عزیزان را بررسی میکنیم و کمتر به سراغ سیره اجتماعی و سیاسی آنها میرویم.
عضو مجمع نمایندگان استان تهران در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه خطبه فدکیه یکی از مهمترین منابع شناخت حضرت زهرا(س) است، افزود: پیشنهاد میکنم همگی یک بار به این خطبه رجوع کنند و آن را مطالعه کنند، همان جمله طلایی که حضرت میفرمایند: «جعل الله العدل، تنسیقاً للقلوب»؛ یعنی اگر شما میخواهید تنسیق، وفاق و وحدت ایجاد کنید، باید به سراغ عدالت بروید.
وی درادامه تاکید کرد: چرا ما بسیاری مواقع در جامعه برای تحقق عدالت تلاش میکنیم اما به نتیجه نمیرسیم؟ چون وفاق و وحدت را صرفاً سفرههای سیاسی میدانیم، نه اینکه بخواهیم مفهوم اصلی و دینی آن را اجرا کنیم. امروز هم متأسفانه یکی از آسیبشناسیهای اصلی انقلاب ما، بعد از نزدیک به ۵۰ سال، علیرغم همه پیشرفتها و نقاط قوت، این است که در مسئله عدالت در بسیاری از موارد خوب عمل نکردهایم و نسخههای غربی و شرقی را به جای نسخههای اصیل و متون دینی خودمان اجرا کردهایم و نتیجهای هم نگرفتهایم.
عضو کمیسیون فرهنگی در مجلس شوری اسلامی با تاکید بر اینکه درباره مسائل اقتصادی و سیاسی کشور در گذشته بسیار صحبت کردهام و در آینده هم همینطور خواهد بود؛ گفت: امروز میخواهم بیشتر در خصوص اقتصاد فرهنگ کشور صحبت کنم؛ اینکه چه پولهایی توسط بانکهای خصوصی، برخی پتروشیمیها، برخی معادن و برخی مجموعههایی که هنوز مشخص نیست خصوصیاند یا دولتی، در حوزه فرهنگ پمپاژ می شود و بعد یکسری نتایج نابهنجار در جامعه ایجاد میکند. بعد هم ما نظارهگر هستیم که چرا اینگونه شده است؟!
وی با انتقاد از اختلاسهای صورت گرفته در حوزه فرهنگ، تصریح کرد: متأسفانه بسیاری از فیلمهای سینمایی، شبکه نمایش خانگی، تئاترها، موسیقیها و حتی کتابها، امروز بودجههایی که در آنها تزریق میشود از محل پولهای فاسد، اختلاسها و منابع نامشروع در شبکه بانکی کشور است. بنده چند مثال میزنم در نهایت نتیجه میگیریم؛ کسانی که همیشه میگویند «در فرهنگ دخالت نکنید، کار فرهنگی کنید نه کار سرهنگی؛ بگذارید مردم خودشان انتخاب کنند»، همین افراد بیشترین دخالت را در حوزه فرهنگ دارند؛ با چه پولی؟ با پولهای نامشروع و اغلب آلوده که از طریق بسیاری از بانکهای خصوصی خارج میشود.
عضو کمیسیون فرهنگی در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تامین مالی سریال خانگی شهرزاد، تصریح کرد: چند سال پیش خبری منتشر شد که سریال «شهرزاد» که یک سریال محبوب در شبکه نمایش خانگی بود؛ منبع مالی آن پولهای آلوده بوده که از دل بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان درآمده بود، امروز شما میبینید، مهدی جهانگیری که دادگاه اعلام کرده «مفسد اقتصادی و قاچاقچی حرفهای ارز است»، بانک گردشگری تاسیس کرده و از طریق این بانک پلتفرم «شیدا» را تاسیس کرده و کار فرهنگی به اسم خود انجام میدهد.
عضو کمیسیون فرهنگی در ادامه افزود: ببینید آقای رسول اف چه نقشی در بانک آینده داشت، در دورهای که علی انصاری همه کاره این بانک بود و پولهای بانک آینده چه ارتباطی با برخی از فیلمها و کارهایی که به اسم فرهنگ و هنر در این کشور تولید شده دارد.این دزد بزرگی که این روزها زیاد زبان درازی میکند و قوه قضاییه باید شفاف تر عمل کند و درخواست یک پلتفرم شبکه نمایش خانگی را داده، یعنی صرفا به چپاول اقتصادی راضی نیستند و سیر نمیشوند و در حوزههای فرهنگی تبلیغاتی و رسانهای هم این پولها رو باید ما ببریم تا از این طریق بتوانیم افکار عمومی را برای آینده شستشو بدهیم.
ثابتی در ادامه یادآور شد: بنده اسم این مدل را «ترامپیست» می گذارم، مدلی که ترامپ انجام داد، یک سرمایهداری که با پول و ثروت وارد قدرت شد و امروز رئیس جمهور آمریکاست و اعمال اثر میکند، در اینجا هم یه عدهای با پولهای نامشروع از شبکههای بانکی از اختلاسها و برخی از این فسادها وارد کار فرهنگ و کار رسانه میشوند و یک چرخه و سلبریتی و الگوهای به اصطلاح اجتماعی درست میکنند ،تبعات فساد آن به کنار، اما همین افراد در انتخابات می گویند «به افراد پیش تعیین شده رای بدهیم» که منافع کلان آنان را مطرح می کند که چرخه آلوده قدرت و ثروت است.
عضو کمیسیون فرهنگی ادامه دهد: از همه این مسائل بدتر، بعضی از دستگاه های به اصطلاح انقلابی ما اینجا نقش آفرینی منفی میکنند، بعنوان مثال؛ بنیاد مستضعفان که سال گذشته هم افشا شد که دهها میلیارد فقط برای حمایت از یک اثر مبتذل «VOD» خرج کرد و بدون اینکه به کسی پاسخگو باشد، شما بنیاد مستضعفانی و باید درد مستضعفان را حل کنی، به تو چه ارتباطی دارد که پول های مردم را در شکم یک مشت سلبریتی میریزی که تا الان پولها را خوردند و باز هم از همه بیشتر زبانشان دراز است و متاسفانه این چرخه فقط در فرهنگ هم محدود نیست در بعضی از اماکن مقدس هم رد پایی از این پولها را میبینیم که اگر لازم باشد ،بنده در آینده با اسم و مشخصات در ارتباط با آنها صحبت خواهم کرد و بعد می گوییم؛ مردم نسبت به بعضی مسائل بدبین شدند، برای اینکه میبینند بعضی از روحانیون ما هم نسبت به بعضی مسائل سکوت کردند.
این نماینده مردم در مجلس تاکید کرد: دخالتهای نابجای برخی از اماکن برخی دستگاه های حاکمیتی ما در حوزه فرهنگ است، بعضی از اماکنی که این در تهران و شهرهای دیگر ساخته شده، بسترهای فساد و ترویج مصرف گرایی و فرهنگهای غلط شده است، این اماکن را چه افرادی ساختند؟ اطلس مال واوپال را چه کسی در این کشور ساخته است؟ تعارف را کنار بگذاریم،بعد از ایجاد این بستر فساد،می گوییم با پول سود آنها کار فرهنگی کنیم، مردم و خودمان را در این مسائل مسخره کرده ایم.
ثابتی ضمن قدردانی از اژهای خطاب به قوه قضائیه خاطرنشان کرد: اگر اراده قوه و شخص ایشان نبود، انحلال بانک آینده پیش نمیرفت، بنده دو جلسه خصوصی در شهریور و مهر امسال با ایشان داشتم که انصافاً در بحث انحلال بانک آینده محکم آمد پای کار و نتیجه هم گرفتیم و از ایشان تشکر میکنم ،اما علی انصاری چرا امروز باید رها باشد؟ بسیاری از کسانی که به جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور روزی اعدام شدند چه کرده بودند که علی انصاری 10 برابر آن را انجام نداده بود ؟وحید مظلومی چند هزار سکه خرید و فروش کرده بود، من نمیخواهم بگویم حکمش درست یا غلط بود،اگر درست بوده که درست، اما چندین و چند برابر فسادهایی که عدهای داشتند و اعدام شدند، امروز افرادی دارند و رهاشده اند و هنوز با زبان درازی نسخه اقتصادی برای کشور میپیچند،که باید شفاف سازی شود.
عضو کمیسیون فرهنگی تاکید کرد:بنده از آقای اژهای درخواست و تمنا میکنم، اگر برخورد میکنید،بصورت شفاف هم اعلام کنید تا افکار عمومی نسبت به این قضیه توجیه شود و از شما حمایت کند، چوبههای دار باید در درجه اول برای این مفسدین اقتصادی باشد این کار را انجام دهید تا برید اعتماد مردم افزایش پیدا کند و ببینید در ادامه مشارکت مردم در انتخابات بیشتر میشود یا نه؟
ثابتی در پایان خاطر نشان کرد: اصل ۱۴۲ قانون اساسی را اجرا کنید، من نمی گویم، گزینشی، اما تمام وزرای احمدی نژاد و رئیسی رو بررسی کرده واعلام کنید هر کسی قبل و بعد مسئولیتش را که داشته، از دولتهای قبلی هم فقط حسن روحانی، عباس آخوندی، بیژن زنگنه، اسحاق جهانگیری و علی شمخانی را اعلام کنید تا مردم بتوانند قضاوت بکنند.