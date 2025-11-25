خبرگزاری کار ایران
جوانان امروز همچون دوران دفاع مقدس پای کار دفاع از کشور هستند

رئیس هیئت معارف جنگ ارتش گفت: دفاع مقدس ۱۲ روزه نشان داد که اگر حادثه‌ای پیش بیاید، جوانان امروز همچون جوانان دوران دفاع مقدس پای کار هستند و از کشور دفاع می‌کنند.

به گزارش ایلنا، امیر سرتیپ ناصر آراسته در مراسم افتتاحیه بیست و چهارمین دوره تئوری معارف جنگ که در دانشگاه هوایی شهید ستاری برگزار شد، با تبریک هفته بسیج و روز نیروی دریایی ارتش با بیان اینکه کشور ما با حضور بسیج مردمی پایدار است‌‌، گفت: نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در راه دفاع از وطن شهدای بسیاری را تقدیم انقلاب اسلامی کرده است.

وی ادامه داد: ۳۶۸ نفر پیشکسوت به عنوان استاد معارف جنگ داریم و البته تعدادی هم از اساتید جنگ، جانباز دفاع مقدس هستند، این عزیزان و همه کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران، شهید زنده هستند و برای مقابله با دشمن آماده‌اند.

رئیس هیئت معارف جنگ ارتش با اشاره به خلوص معنوی اساتید هیئت معارف جنگ، تاکید کرد: عشق به اسلام، امام، رهبری و ایران در کارکنان هیئت معارف جنگ جریان دارد و آن‌ها به دنبال امتیازات مادی نیستند. ما باید دوران دفاع مقدس را روایت کنیم تا تجربیات دفاع مقدس تبیین شود. اگر این تجربیات نبود ما امروز خودکفایی نظامی نداشتیم و با عزت و افتخار نمی‌توانستیم نام ایران را ببریم.

امیر سرتیپ آراسته در خاتمه با بیان اینکه رشادت‌های رزمندگان اسلام امنیت و عزت ایران را تضمین کرده است، گفت: دفاع مقدس ۱۲ روزه نشان داد که اگر حادثه‌ای پیش بیاید، جوانان امروز همچون جوانان دوران دفاع مقدس پای کار هستند و از کشور دفاع می‌کنند.

