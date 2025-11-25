به گزارش ایلنا، عبدالجلال ایری در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی، ضمن تبریک سالروز احداث بسیج مستضعفان گفت:سازمان جنگل‌ها و مراتع، سازمان حفاظت محیط‌زیست و سازمان برنامه و بودجه کشور نه برنامه‌ریزی دارند و نه آینده‌نگری لازم را برای صیانت از محیط‌زیست به‌کار گرفته‌اند. جنگل‌های هیرکانی، خلیج گرگان، تالاب میانکاله، دریاچه ارومیه و دیگر جنگل‌ها و تالاب‌های کشور نقش حیاتی در زندگی مردم و میراث زیست‌محیطی نسل‌های آینده دارند، اما با روند موجود و نبود طرح‌های مشخص، نه برای نسل کنونی و نه نسل‌های بعدی محیط‌زیستی باقی نخواهد ماند.

وی ادامه داد: با نبود مراقبت کافی، ایران در مسیر گرم‌تر شدن قرار گرفته و در این شرایط جنگل‌ها خود به خود دچار آتش‌سوزی خواهند شد؛ بارانی نخواهد بارید و اگر ببارد، خسارت‌بار خواهد بود و هزاران فاجعه زیست‌محیطی دیگر رخ خواهد داد. اگر از هم‌اکنون برنامه اجرایی و عملیاتی تدوین و اجرا نشود، در آینده امکان جلوگیری از پیامدهای گرم‌تر شدن کشور وجود نخواهد داشت.

ایری با درخواست از هیئت رئیسه مجلس برای فراخواندن مدیران حفاظت محیط‌زیست و سازمان برنامه و بودجه به مجلس گفت: این مدیران باید درباره فقدان برنامه‌ریزی و نبود اولویت‌بندی در تخصیص بودجه‌های مرتبط با حفاظت محیط‌زیست پاسخگو باشند.

این نماینده مردم در مجلس با انتقاد از تکرار آتش‌سوزی در جنگل‌های هیرکانی و زاگرس افزود: تا چه زمانی باید بار خاموش کردن آتش‌سوزی‌ها و مقابله با بحران‌های زیست‌محیطی بر دوش گروه‌های مردمی، جهادی و ورزشی باشد؟ در تمام این بحران‌ها شرمنده مردم هستیم که خودشان برای مهار آتش و سیل وارد میدان می‌شوند.

ایری خطاب به مدیران مسئول اظهار کرد:‌ ای کاش حتی یک بار با بالگرد به مناطق صعب‌العبور جنگل‌های کردکوی می‌آمدید تا از نزدیک ببینید مردم چگونه برای مهار آتش تلاش می‌کنند.‌ای کاش می‌دیدید مردم با کیسه‌های پلاستیکی چگونه جلوی سیل گمیشان را گرفتند تا درد سوختن درختان جنگلی و جان‌باختن شش نفر از عزیزانمان زیر پل گمیشان را درک می‌کردید. اگر این رنج را با چشم خود می‌دیدید، با تمام وجود برای حفاظت از محیط‌زیست کشور تلاش می‌کردید.

