هشدار درباره وضعیت معیشت مردم و شتابان شدن نرخ تورم

به گزارش ایلنا، حسین صمصامی در نشست علنی امروز (سه‌شنبه ۴ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود خطاب به روسای مجلس و جمهور، گفت: در مورد وضعیت معیشت و سفره مردم، شتابان شدن نرخ تورم هشدار می‌دهم. شما باید پاسخگوی نتایج حاصل از اجرای بند یک مصوبه ۱ آذر ۱۴۰۴ هیئت وزیران باشید.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: اینکه اجازه داده شده کالاهای اساسی مردم از محل بدون انتقال ارز، از استان‌های مرزی وارد شود، یعنی هزینه ناکارآمدی دولت در حوزه مدیریت ارزی و ریالی از جیب مردم برداشتن است.

وی افزود: در واقع این اجازه به معنای از بین بردن اثر ارز ۲۸۵۰۰ تومانی از سفره مردم است؛ افزایش قیمت قند به بالای بیش از ۱۰۰ هزار تومان، روغن مایع ۹۰۰ گرمی بالای ۱۵۰ هزار تومان، پنیر ۵۰۰ گرمی بالای ۱۳۰ هزار تومان، نصف شانه تخم مرغ بالای ۱۰۰ هزار تومان و غیره از جمله مواردی است که در ماه‌های آینده مشخص خواهد شد.

صمصامی خطاب به روسای مجلس و جمهور، ادامه داد: شما مستقیم مسئول پیامدهای اجتماعی اجرای این مصوبه هستید و باید در پیشگاه مردم پاسخگو باشید. قطعاً نمایندگان مردم از ابزارها و اختیارات قانونی خودشان استفاده خواهند کرد و جلوی این مصوبه باید گرفته شود.

انتهای پیام/