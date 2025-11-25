به گزارش ایلنا، زهرا خدادادی در نشست علنی صبح امروز(سه شنبه، 4 آذر ماه) مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود ضمن گرامیداشت هفته بسیج، گفت: به درستی بسیج مکتبی ترین و مردمی ترین نیروی مقاومت و ایستادگی جهانی است و خلاصه ای از ایثار و اخلاص است.

نماینده مردم ملکان و لیلان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مردم ایران غیرت دینی و ملی خود را با هیچ چیز عوض نمی کنند، اظهار داشت: اکنون بعد از تمام امتحاناتی که مردم بعد از انقلاب پشت سر گذاشتند، نوبت مسئولان است که به وظیفه خود عمل کنند؛ هرچند اخلاص، صداقت و ساده زیستی رئیس جمهور قابل تقدیر است اما تا کنون متأسفانه از طرف دولتمردان و قوای دیگر، اقدام قابل قبولی که در شأن این ملت بزرگ باشد، دیده نشده است.

وی با تأکید بر اینکه این حق مردم نیست که امروز در زیر فشار اقتصادی کمرشان خم شود، گفت: آیا مسئولان بعد از این همه نجابت مردم از خود نمی پرسند که در مقابل بیکاری فرزندان این مرز و بوم چه کرده اند؟ در قبال خشکسالی و بی آبی که کمر کشاورزان را خم کرده، چه اقدامی شده است؟ در مقابل حقوق ناچیز کارگران، کارمندان و بازنشستگان چه تدبیری شده است؟

خدادادی ادامه داد: بعد از 47 سال آیا نوبت آن نرسیده که خود را در برابر این همه نارسایی مذمت کنیم؟ کی به داد مردم برسیم؟ هر روز در گوشه و کنار این مملکت شاهد اعتراضات نجیبانه مردم برای به دست آوردن حداقل حقوق خود به ویژه در قشر بازنشستگان هستیم. دیدن این صحنه ها تبدیل به عادت برای مسئولان شده است.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم اضافه کرد: تا کی باید شاهد بی عدالتی در پرداخت حقوق کارمندان و بازنشستگان باشیم؟ از رئیس اداره مخابرات می پرسم که آیا اعتراضات این همه کارکنان نجیب خود را نمی شنود؟ دولت باید به بی عدالتی در پرداخت حقوق خاتمه دهد. تبعیض در پرداخت ها بر اساس جنسیت به ویژه مادران شاغل، نقض صریح اصول سوم و بیستم قانون اساسی است. تأخیر در اصلاح این وضعیت، به معنای تداوم ظلم ساختاری بر زنانی است که بار خطیر مسئولیت خانواده را بر دوش می کشند.

وی اضافه کرد: باید از این همه بی عدالتی ترسید و واهمه داشت. به فرامین رهبر معظم انقلاب در ایجاد وفاق که امنیت ملی در گرو آن است باید توجه کرد. دولت در مقابل بی توجهی سازمان ها برای مراجعات مردم که به جای تعظیم در برابر مردم به عنوان صاحبان اصلی کشور، به دید ارباب و رعیتی نگاه می کنند. چه بپذیریم یا خیر، متأسفانه امروز مردم در سازمان های اداری برای انجام ساده ترین کارها در عذاب هستند.

خدادادی با بیان اینکه انتظار داریم مردم نجیبی که در بدترین شرایط در کنار نظام و انقلاب بوده اند، بیش از این درک شوند، گفت: باید برای حداقل حقوق خود و انجام ساده ترین نیاز اداری خود به دنبال سفارش نگردند و با خاطیانی که به حرمت مردم تعرض می کنند باید برخورد جدی شود.

عضو مجمع نمایندگان استان آذربایجان شرقی اگر امروز شاهدیم برخی از عناصر خودفروخته و حقیر برای به دست آوردن یک تکه نان، عکس پاره می کنند به خاطر عصبانیت آنها از وفاداری داخل کشور است لذا باید قدر مردم را دانست و اجازه نداد سگ صفتان مزدور اسرائیل و استکبار جهانی از مشکلات داخل کشور، سوءاستفاده کنند.

وی با اشاره به برخی مسائل حوزه انتخابیه خود خطاب به وزیر نیرو گفت: بعد از برگزاری جلسات متعدد با شخص وزیر، معاونان و کارشناسان وزارتخانه و دستورات مکرر، هیچ کدام از آنها نتیجه بخش نبوده لذا انتظار می رود وزیر فکری به فکر وضعیت نابسامان وزارتخانه خود کند که به نظر می رسد بدون وزیر بهتر اداره می شود تا با وزیری که دستورات او را اجرا نمی کنند. انتظار می رود هرچه سریع تر مشکلات سد نیمه تمام لیلان چای و تنش های آبی ملکان مرتفع شود.

خدادادی خطاب به وزیر کشاورزی خواستار جبران خسارات کشاورزان ملکان و لیلان شد و گفت: سال 1404 بدترین سال تولیدی کشاورزان بوده است و مردم در بی آبی و سرما، تمام دارایی خود را از دست داده و امروز منتظر حمایت دولت هستند.

وی خطاب به وزیر راه به توزیع عادلانه منابع از سوی تیم خود در مناطق مختلف کشور تأکید کرد و خواستار نظارت بر آن شد و گفت: وزارت کشور و سازمان اداری و استخدامی باید هرچه سریع تر برای ساختار شهرستان لیلان که دو سال است تبدیل به شهرستان شده اقدام شود.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان ضمن قدردانی از استانداری آذربایجان شرقی به خاطر تسریع در اجرای پروژه های عقب مانده مالکان و لیلان، خاطرنشان کرد: امیدواریم سایر طرح ها نیز همینگونه ادامه یابد.

انتهای پیام/