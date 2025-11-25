خبرگزاری کار ایران
سادات ابراهیمی در تذکر شفاهی:

انحلال سازمان امور عشایری برخلاف قانون است

نماینده مردم شوشتر در مجلس شورای اسلامی گفت: انحلال سازمان امور عشایری غیرقانونی است و باید متوقف شود.

به گزارش ایلنا سید محمد سادات ابراهیمی در نشست علنی امروز (سه شنبه، 4 آذرماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی ضمن گرامیداشت ایام شهادت حضرت زهرا (س) و هفته بسیج اظهار داشت: براساس اصل 73 و اصل 98 قانون اساسی تفسیر قوانین از اختیارات مجلس است اما چرا سازمان امور اداری و استخدامی با تمسک به تفسیر خلاف قانون معاونت حقوقی رئیس جمهور پیگیر انحلال سازمان امور عشایری و ادغام آن است، این کار خلاف قانون و خلاف برنامه است.

وی افزود: رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کردند سازمان امور عشایری قانون مصوب دارد و 230 نماینده نیز در واکنش به این اقدامات بیانیه دادند.

نماینده مردم شوشتر و گتوند در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: بر اساس این اطلاعات شورای عالی اداری برای ادغام و انحلال این سازمان جلسه دارد و انتظار می رود با این مسئله برخورد شده و جلوی آن گرفته شود.

