بازار رها شده و نیازمند نظارت جدی است

به گزارش ایلنا، محمدمهدی فروردین در نشست علنی امروز سه‌شنبه چهارم آذرماه مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی گفت: از وزیر بهداشت، که از رزمندگان دفاع مقدس و از موفق‌ترین وزرای دولت چهاردهم هستند، قدردانی می‌کنم و اقدام امروز مجلس نسبت به ایشان نشان‌دهنده تلاش‌ها و عملکرد مثبت این وزارتخانه است، انتظار می‌رود نسبت به تکمیل بیمارستان قیرکارزین نیز توجه ویژه صورت گیرد تا این پروژه که بیش از 15 سال از آغاز آن می‌گذرد، هرچه سریع‌تر به بهره‌برداری برسد و مردم منطقه از خدمات آن بهره‌مند شوند.

وی ادامه داد: از سازمان بازرسی استان فارس، به‌ویژه اکرمی و همکاران ایشان و همچنین خداییان، بابت ورود به‌موقع به پرونده الحاق اراضی تنگ قره‌پیری به محدوده شهر صدرا و جلوگیری از وقوع یک زمین‌خواری گسترده، تشکر و قدردانی می‌کنم؛ این اقدام نمونه‌ای از عملکرد دقیق و بهنگام دستگاه‌های نظارتی است. با این حال انتظار می‌رود موضوع واگذاری ۲۷۰ هکتار اراضی نیز به طور کامل بررسی تا مشخص شود این اراضی چگونه واگذار شده و چه افرادی در این روند نقش داشته‌اند. ادامه این پیگیری‌ها می‌تواند زمینه بازگشت اراضی مشکوک‌الواگذاری را به صاحبان اصلی آن، یعنی مردم، فراهم کند.

فروردین در تذکری به وزیر نفت ادامه داد: به دلیل بی‌توجهی‌های مکرر نسبت به مسائل حوزه انتخابیه این آخرین تذکر بنده است و از این پس اقدام برای استیضاح را در دستور کار قرار خواهم داد، زیرا دلایل مستند و متعدد در این‌باره وجود دارد: با وجود چندین مکاتبه رسمی درباره ضرورت رسیدگی به مشکلات مردم، توسعه میدان گازی آغار و دالان و اجرای فاز دوم پالایشگاه در شرایطی که کشور با ناترازی انرژی مواجه است و چرخه تولید در معرض توقف قرار دارد هیچ اقدام مؤثری از سوی وزارت نفت انجام نشده است و این طرح‌ها از برنامه‌های ضربتی دولت شهید رئیسی بوده و توقف آن‌ها ظلم به مردم و نظام است.

نماینده مردم فیروزآباد در مجلس یادآور شد: از رئیس‌جمهور درخواست دارم نسبت به وضعیت بازار و کنترل افزایش قیمت‌ها توجه فوری داشته باشند؛ بازار رها شده و نیازمند نظارت‌های جدی‌تر است همچنین کمبود نهاده‌های دامی که فشار زیادی بر تولیدکنندگان وارد کرده، باید از سوی وزیر جهاد کشاورزی به‌صورت فوری و جدی پیگیری شود.

انتهای پیام/