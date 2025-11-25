خبرگزاری کار ایران
لاهوتی در تذکر شفاهی:

ضرورت تسریع در انتزاع ۶ روستای لنگرود/ نیکزاد: وزارت کشور این موضوع آشکار را پیگیری کند

نماینده مردم لنگرود در مجلس با انتقاد از تأخیر طولانی‌مدت در اجرای مصوبه الحاق ۶ روستا به شهر لنگرود، خواستار ورود مجدد رئیس مجلس و تسریع وزارت کشور در نهایی‌سازی این موضوع شد.

به گزارش ایلنا، مهرداد لاهوتی در نشست علنی مجلس شورای اسلامی و در تذکر شفاهی خود خطاب به علی نیکزاد ثمرین نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه را بر عهده داشت، گفت: بحث تقسیمات کشوری را بارها مطرح کرده‌ام. شما نیز فرمودید؛ آقای مومنی نیز قول دادند و ایشان هم به‌درستی وظیفه خود را انجام داده‌اند. ما فقط می‌خواهیم ۶ روستا از شهر انتزاع جدا شده و به شهر الحاق شوند. تمام مراحل این موضوع در دولت به پایان رسیده است اما همچنان بلاتکلیف مانده است.

وی با اشاره به ضرورت تعیین تکلیف این پرونده پیش از انتخابات شوراها افزود: از آقای تقوی‌نژاد، دبیر محترم دولت خواهش می‌کنم این موضوع نهایی شود. حتی کمیته سیاسی–دفاعی این وزارت خانه هم آن را تصویب کرده است. بارها پشت میکروفون تأکید و تذکر داده‌اید اما همچنان اندر خم یک کوچه‌ایم. نه می‌خواهیم شهر جدا ایجاد کنیم، نه بخش و نه شهرستان؛ فقط انتزاع ۶ روستا مطرح است که همه مراحل آن انجام شده و درخواست داریم یک بار دیگر بر این موضوع تأکید شود.

علی نیکزاد ثمرین، نایب‌رئیس مجلس در پاسخ به این تذکر گفت: در معاونت سیاسی وزارت کشور که من هم در آنجا حضور داشته‌ام اداره‌کل تقسیمات کشوری مسئول این امور است. اگر این اداره کل این موضوع را انجام نمی‌دهد، پس وظیفه‌اش چیست؟ آقای علیپور، مدیرکل تقسیمات، فردی بسیار وارد و کارشناس این حوزه است. بنابراین از این تریبون خطاب به وزیر کشور و معاون امور مجلس ایشان، آقای احمدی، اعلام می‌کنم که این موضوع را پیگیری و حل کنند؛ موضوعی کاملاً روشن و مسلم است.

