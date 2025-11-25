خبرگزاری کار ایران
معینی آرانی در تذکر شفاهی:

ضرورت اعزام فوری تیم بنیاد مسکن برای رسیدگی به اعتراضات متقاضیان مسکن ملی

نماینده مردم کاشان در مجلس از رئیس بنیاد مسکن خواستار اعزام فوری تیمی برای رسیدگی به اعتراضات متقاضیان مسکن ملی حوزه انتخابیه خود شد.

به گزارش ایلنا، مصطفی معینی آرانی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خطاب به رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، گفت: امروز فریاد اعتراض متقاضیان پروژه مسکن ملی کاشان به آسمان رسیده است. مردم می‌پرسند پول متقاضیان در این پروژه‌ها کجا هزینه شده و چه زمانی شفاف‌سازی انجام خواهد شد و همچنین پرسش‌های جدی درباره سازوکار قیمت‌گذاری یک واحد مسکن ملی مطرح است و مردم خواهان روشن شدن نحوه محاسبه و ارائه گزارش دقیق هستند.

وی افزود: وزیر راه و شهرسازی و رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی باید پاسخ دهند که تأخیر در اجرای پروژه‌ها چه کسی را متضرر می‌کند؛ آیا مردم یا مسئولان و مسببان این تأخیر؟ قشر مستضعف چگونه قادر خواهد بود مبالغ قابل‌توجهی که در این پروژه‌ها مطالبه می‌شود را پرداخت کند؟ اگر متقاضیان چنین منابع مالی داشتند، نیازی به ثبت‌نام در این گونه طرح‌ها نداشتند.

نماینده مردم کاشان و آران و بیدگل ادامه داد: از رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی درخواست می‌کنم تیمی تخصصی و مسئولیت‌پذیر برای رسیدگی عاجل به اعتراضات متقاضیان مسکن ملی در مناطق کاشان، آران و بیدگل اعزام شود؛ این تیم باید روند واگذاری زمین، شفافیت هزینه‌ها و ارائه خدمات روستایی در این مناطق را بررسی کند و پاسخ‌گویی مناسبی به مردم ارائه دهد تا حقوق متقاضیان حفظ و مشکلات آن‌ها برطرف شود.

