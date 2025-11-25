خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رحیمی دشتلوئی در تذکر شفاهی:

مردم تحمل گرانی‌های پی در پی را ندارند

مردم تحمل گرانی‌های پی در پی را ندارند
کد خبر : 1718766
لینک کوتاه کپی شد.

نماینده مردم فلاورجان در مجلس گفت: مردم تحمل گرانی‌های پی در پی را ندارند و زیر بار فشار اقتصادی خم شدند.

به گزارش ایلنا، رمضان رحیمی دشتلوئی در نشست علنی امروز (سه‌شنبه ۴ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود، گفت: حوزه نهاده‌های دامی در وضعیت نابسامانی کامل به سر می‌برد. واردات و توزیع نهاده‌ها، بدون برنامه و نظارت و با تصمیمات متناقض انجام می‌شود.

نماینده مردم فلاورجان در مجلس اظهار کرد: بی‌مدیریتی آشکار، زنجیره تولید را مختل کرده و بازار گوشت و مرغ و سایر فرآورده‌های دامی را در آستانه بحران جدی قرار داده است.

وی خطاب به وزیر، افزود: وقتی دامدار و مرغدار، خوراک و دانه را با چند برابر قیمت مصرف پیدا نمی‌کند، نتیجه آن چیزی جز گرانی و هرج و مرج در بازار نمی‌شود.

رحیمی دشتلوئی بیان کرد: مردم تحمل گرانی‌های پی در پی را ندارند و زیر بار فشار اقتصادی خم شدند زیرا بازار در آشفتگی کامل است.

وی خاطرنشان کرد: امروز قیمت‌ها بالا می‌رود به عنوان مثال قیمت شیر طی ۵ ماه اخیر به اندازه ۵۰ سال افزایش داشته است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات