به گزارش ایلنا، رمضان رحیمی دشتلوئی در نشست علنی امروز (سه‌شنبه ۴ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود، گفت: حوزه نهاده‌های دامی در وضعیت نابسامانی کامل به سر می‌برد. واردات و توزیع نهاده‌ها، بدون برنامه و نظارت و با تصمیمات متناقض انجام می‌شود.

نماینده مردم فلاورجان در مجلس اظهار کرد: بی‌مدیریتی آشکار، زنجیره تولید را مختل کرده و بازار گوشت و مرغ و سایر فرآورده‌های دامی را در آستانه بحران جدی قرار داده است.

وی خطاب به وزیر، افزود: وقتی دامدار و مرغدار، خوراک و دانه را با چند برابر قیمت مصرف پیدا نمی‌کند، نتیجه آن چیزی جز گرانی و هرج و مرج در بازار نمی‌شود.

رحیمی دشتلوئی بیان کرد: مردم تحمل گرانی‌های پی در پی را ندارند و زیر بار فشار اقتصادی خم شدند زیرا بازار در آشفتگی کامل است.

وی خاطرنشان کرد: امروز قیمت‌ها بالا می‌رود به عنوان مثال قیمت شیر طی ۵ ماه اخیر به اندازه ۵۰ سال افزایش داشته است.

انتهای پیام/