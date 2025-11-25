بیاتی در تذکر شفاهی:
خرید مسکن به یک رویا تبدیل شده است
نماینده مردم آشتیان در مجلس گفت: خرید مسکن به یک رویا تبدیل شده و جوانان توان اجاره یک واحد مسکونی را نیز ندارند.
به گزارش ایلنا، ولی الله بیاتی در نشست علنی امروز (سهشنبه، ۴ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خطاب به رئیس جمهور گفت: مردم از وضعیت جاری کشور ناراضی هستند و مدام به نمایندگان مراجعه میکنند و مشکلات دیگر با شعارها حل نمیشود.
نماینده مردم آشتیان، تفرش و فراهان در مجلس شورای اسلامی افزود: تورم افسار گسیخته افزایش قیمت روزانه کالاهای اساسی و نان، فاصله درآمد با هزینههای جاری برای مردم مشکل ساز شده است.مد
وی افزود: مسکن دیگر به یک رویا تبدیل شده و جوانان حتی امکان اجاره یک منزل حداقلی را ندارند. از سوی دیگر نوسان دائمی ارز باعث شده سرمایه گذاران از کشور فرار کنند و فعالان اقتصادی امکان برنامه ریزی نداشته باشند.
نماینده مردم تفرش ادامه داد: بیکاری و عدم اشتغال جوانان تحصیل کرده کشور موجی از نارضایتی را رقم زده، همچنین فساد و رانت به اعتماد عمومی آسیب زده و مردم انتظار دارند بدون تبعیض و ملاحظه با آن برخورد شود.
وی تاکید کرد: از دولت انتظار میرود به جای گزارشهای کاغذی و آمارها برای حل این مشکلات و فشارهایی که بر روی مردم در حوزه مسکن، اشتغال، معیشت و بیسامانی قیمتها است، تدبیر کنند.